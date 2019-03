Una derrota del gobierno en las Paso creará más tubulencia en el dólar

Hoy 23:55 -

El economista Rober to Cachanosky diser tó en el Forum sobre “La economía en un año electoral” invitado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero (CCI) en la que brindó su perspectiva para los meses que vienen. Antes de la presentación y en declaraciones al programa Libertad de Opinión de Canal7 y a EL LIBERAL, describió que “en el cor to plazo, lo máximo que se puede esperar -de la economía- es que hasta las el ec c iones no ha - ya más turbulencias en el mercado de cambios, que la inflación baje algún escalón, es lo que va a hacer el Gobierno por lo menos esa es la intención y re t ra s a r u n poco e l t ipo de cambio para que no se trasladen al índice de precios al consumidor”.

Por otra par te, apuntó que “el nivel de actividad e c o n ómi c a n o c r e o q u e va r í e mu c ho, h ay 3 fa c - tores: la inversión que no va a haber nada hasta las e l e c c ione s . El consumo, que en el mejor de los casos puede dejar de caer y la expor tación puede mejorar un poquito”. Pe ro , a c l a r ó q u e p o r una cuestión estadística, ya que se estará comparando los niveles de producción actuales con niveles de producción muy bajos del año pasado, “la actividad no va a dar caídas tan grandes como venimos teniendo. De ahí a un crecimiento, a una reactivación falta un montón”.

A su vez, consultado si la gente en su diario vivir captará estas señales, dijo que “lo que va a sentir es que deja de caer, pero, es una estimación. En principio mi visión es que en el cor to plazo debería dejar de caer el nivel de actividad, frenar la caída y estabilizarse y bajar un poco la inflación, tratar de mantener el tipo de cambio va a ser todo un desafío”.

Precisamente, al ser consultado si un resultado negativo del Gobierno nacional en las Paso generaría mayores turbulencias en el dólar, dijo: “Sí, por ahora todo parece indicar que la batal la va a ser ent re dos. Ent re el of icial ismo de Cambiemos y el kirchnerismo. Pero a mí no me queda tan claro”.