Scaloni: “A la Copa van a ir los mejores”

Hoy 01:14 -

Para Lionel Scaloni se terminó ayer el período de pruebas con vistas a la Copa América de Brasil, en la que se jugará una buena parte de sus posibilidades de continuar como conductor del seleccionado argentino de fútbol. Luego del 1-0 ante Marruecos, el entrenador aseguró que ahora es momento de sacar conclusiones, y admitió que la actuación de varios jugadores en la ventosa Tánger abrió su abanico de posibilidades para la cita continental.

“Estos dos partidos eran de prueba y ya no hay más pruebas. Los tomamos para saber cómo estaba cada jugador. Hoy (por ayer) disminuyó el porcentaje, ahora tenemos un 70 por ciento de la lista confirmada”, reconoció Scaloni, quien en la previa sostuvo que tenía decidido el 80 por ciento de los nombres para jugar en Brasil.

Además, sostuvo que no descarta a Agüero, a Icardi ni a Benedetto para la Copa América y manifestó que la duda “no es en cuanto a jugadores sino en a quién llevar, porque todos han respondido”. “Estamos pasados de jugadores porque la mayoría merece una oportunidad en la copa y solo puedo llevar 23”, añadió Scaloni, quien quedó prácticamente deslumbrado con el cuarto de hora de Matías Zaracho en cancha y así lo hizo saber en varios pasajes de su contacto con la prensa.

Por otra parte, aclaró que no armará la lista priorizando la procedencia de sus jugadores: “A la Copa van a ir los mejores, no tiene nada que ver dónde jueguen sino el rendimiento que nos pueden dar”. Sobre el choque de ayer frente a Marruecos, evaluó: “Desde el juego lógicamente no se puede decir mucho, pero desde la actitud, ganas y compromiso, estuvieron increíbles”.

“Estamos contentos no por el resultado, sino porque supieron cómo jugar el partido”, completó Scaloni, quien admitió también que esta gira le permitió comprender que Giovani Lo Celso puede “dar más en zona de ofensiva que en la de medios”.

El e x de f ens o r de Newell’s Old Boys expresó que el partido ante Marruecos “no fue lindo” y que el viento conspiró para el buen juego. “Pocas veces jugué un partido con semejante viento, no lo recuerdo, pero estaba así para los dos. Supimos e intentamos jugarlo. Las dos o tres que intentamos fueron claras y una fue gol”, agregó. Consultado sobre si había encontrado el esquema de juego para el equipo, Scaloni dijo: ‘Bueno, sí, qué sé yo, no sé.

Ustedes están muy enfocados en el tema del esquema y no creemos que es tan importante. Hay algunos jugadores que se sienten identificados con la manera de jugar y contentaremos a todos ellos; la mayoría se sienten cómodos jugando así y con el correr del tiempo lo haremos”. “Si saltamos el partido de Venezuela, digamos que Argentina llega bien. Como dije en el sorteo, le vamos a dar guerra a todo el mundo”, concluyó el DT.