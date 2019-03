El “Ferroviario” le apunta a la “Gloria”

Hoy 01:21 -

El plantel profesional de Central Córdoba, sumó ayer un nuevo entrenamiento planificando el compromiso que sostendrá el viernes, desde las 22, en condición de local ante Instituto de Córdoba en el marco de la fecha 22º del Torneo Nacional B.

En ese sentido, la dotación a cargo del entrenador Gustavo Coleoni, entrenó en el gimnasio de la institución debido a las lluvias que se suscitaron ayer en la ciudad capital. Tras la importante victoria conseguida la fecha pasada ante Santamarina, el ánimo del plantel es bueno, teniendo en cuenta que el equipo sigue escalando posiciones y se encuentra en zona de clasificación al Torneo Reducido.

Para el partido ante el conjunto cordobés, se especula que el entrenador realice algunas modificaciones. Una de ellas será obligada por la suspensión del defensor Hugo Vera Oviedo.

El paraguayo llegó al límite de amonestaciones y deberá purgar con una jornada de inhabilitación. Su lugar sería ocupado por el experimentado Alexis Ferrero. El ex River y Huracán, no fue parte de la delegación que jugó en Tandil, por una molestia física y estima que el viernes pueda jugar de la partida. Otro que tendría chances de ocupar un lugar en el once inicial, es el mediocampista Facundo Melivilo, quien cumplió con su sanción y podrá ser utilizado. Para el ingreso del ex Chacarita, el que deberá dejar su lugar sería el marcador Francisco Dutari.

Con esa posibilidad, el que jugará como lateral por derecha será Cristian Díaz, quien en el partido pasado se desempeñó como mediocampista. Si bien, el cuerpo técnico tiene previsto para hoy y mañana trabajos futbolisticos, donde pararía el equipo, late fuerte la chance de que los once sean César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Fernando Piñero, Jonathan Bay; Ezequiel Barrionuevo, Santiago Gallucci, Cristian Vega, Nahuel Luján, Facundo Melivilo; Javier Rossi.

Por otra parte, la Asociación Argentina de Fútbol, anunció ayer el cambio de horario para el compromiso del “Ferroviario” ante Nueva Chicago por Copa Argentina. Ese compromiso estaba programado a jugarse el miércoles 3 de abril, en cancha de Colón de Santa Fe, desde las 16.10, pero la organización ratificó que se disputará ese mismo día, pero a partir de las 17.