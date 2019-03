Un bioquímico santiagueño descubrió los terribles peligros de una infección muy común en la zona rural

Hoy 01:33 -

En 1991, el Dr. Julián Alberto Serrano, un joven bioquímico por entonces, descubrió un extraño tipo de infección en el pie de un paciente rural, se obsesiona con ella y comienza a estudiarla: era un micetoma.

Egresado en 1985 de la Universidad Nacional del Litoral, comenzó a estudiar a los micetomas de la mano del doctor Ricardo Neironi, del hospital Muñiz, y desde allí continuó su camino de capacitaciones, como docente invitado en la Maestría de Micología en dicho hospital, hasta recorrer el mundo brindando charlas respecto de esta enfermedad.

En 2016, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia, y de la recién creada Facultad de Ciencias Médicas de la Unse, organizó las 1ª Jornadas Argentinas de Micetomas en Santiago del Estero, en donde participaron 168 inscriptos de Brasil, Chile, Paraguay y todas las provincias del país, convocados en el Fórum.

Hoy sigue trabajando en su laboratorio ubicado sobre calle 9 de Julio, en el mismo lugar donde comenzó todo; y desde allí le contó a Diario Panorama qué lo atrajo y dónde radica su pasión por la patología: “Fue la gente sin recursos que no sabían qué les pasaba, no tenían diagnóstico; querían curarse y no podían.

Mis primeros casos fueron personas con 24 años de evolución que vivían con el pie levantado sin poder pisar o caminar. Vi eso y dije “algo tengo que hacer” para que lleguen a un diagnóstico certero sin tener que llegar a esas instancias”.

Así fue iniciando sus primeros pasos de investigación; trabajó con dermatólogos, infectólogos, traumatólogos, haciendo hincapié en la difusión de la enfermedad; que se la conozca para llegar a ese diagnóstico temprano.