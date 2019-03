Zarco y Morbidelli, con la idea de mejorar

Hoy 07:35 -

La llegada de los principales pilotos del MotoGP le ponen color y calor al Gran Premio de la República Argentina que arrancará este viernes y seguirá el sábado y el domingo.

Dos de los más destacados corredores el francés Johann Zarco del equipo KTM y el italinao Franco Morbidelli de Yamaha, arribaron ayer al aeropuerto de Las Termas e inmediatamente transmitieron sus sensaciones de querer mejorar.

El corredor francés dijo: “Estoy muy bien, gracias a Dios tuve un muy lindo viaje hasta aquí. Bueno en Las Termas siempre es una verdadera fiesta”.

Enseguida, Zarco habló de sus expectativas para la carrera del fin de semana, en donde aseguró que su idea es estar en el top 10 mejores como objetivo. “Creo que necesitamos crecer con la moto prueba tras prueba”, advirtió

Por su parte, Franco Morbidelli espera poder desarrollar todo su potencial en la Argentina. “En Qatar me equivoqué al elegir el neumático y ahora espero acertar y poner todo nuestro potencial en la pista en la Argentina. La apuesta de Michellini es que van a traer neumáticos muy duros y no es fácil poder llevarlos porque a nuestra moto no le sienta bien. De todas maneras, vamos a tratar de hacer un buen trabajo y una buena puesta para correr bien con estas gomas”, indicó.

También Morbidelli dijo que entrenarse con su maestro Valentino Rossi es bueno. “Estoy acostumbrado a correr contra él tanto en los ensayos en varios circuitos, pero es diferente en MotoGP en donde todo es más excitante. Igualmente se aprende. Esperemos poder dar lo mejor en la Argentina”, concluyó.