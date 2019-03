El juez Ramos Padilla declaró en rebeldía a Carlos Stornelli

Hoy 09:13 -

La decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se produjo luego de que el fiscal Carlos Stornelli, no se presentara a declarar en la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal.

En su resolución el magistrado argumentó que el fiscal fue citado a declarar en cuatro oportunidades y que en ninguna de ellas se presentó, pese a estar "debidamente notificado".

"Vamos a apelar, ahora no puedo intervenir más en la causa. El tema (por el hecho que se investiga) no es competencia de Dolores, sino de Buenos Aires, tanto es así, que el fiscal de Dolores dice eso. El juez debería haber dicho que sí o no, pero lo que hizo fue pisar la causa, la tiene hace más de un mes y no resuelve la incompetencia. Los jueces tardan 48 horas y él tarda más de un mes", explicó en diálogo con el portal de noticias TN.com.ar, Roberto Ribas, abogado de Stornelli.

Ramos Padilla le imputa a Stornelli el haber formado parte de una "organización ilícita dedicada a la realización de distintas actividades y operaciones de investigación criminal, inteligencia y espionaje ilegal".