Citaciones a instituciones y personal docente

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración (D.G.A.) -dependiente del Consejo General de Educación- cita a las personal docente e instituciones que se mencionan a continuación, al objeto de notificarse de las Resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente, en la sede de la misma, nuevo edificio del organismo sito en Av. Belgrano (S) Nº 1940, ciudad Capital, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12.30.

Bordi, Luis A. As. Nº 346/2019; Castro, Nadia J. As. Nº 7922/2019; De Erice, Edgar. As. Nº 8024/2019; Suárez, Débora. As. Nº 5705/2019; Acuña, Fernando M. As. Nº 8096/2019; Cianferoni, Carlos M. As. Nº 55691/2018; Oliva Gioria, Humberto. As. Nº 6064/2019; Suárez, Domingo A. As. Nº 5232/2019.

Nivel Primario

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes, de 8 a 12 hs., en planta baja del edificio del C.G Educación, Av. Belgrano (S) 1940, ciudad Capital:

Zeballos, Norma B – As. Nº 58036/18; Castillo, María A. – As. Nº 3314/19; Aseguin Funes, Clelia M. – As. Nº 58198/18; Navarro, Mónica V – As. Nº 58143/18; Mansilla, Diego M – As. Nº 56267/18; Roldán, N – As. Nº 56498/18; Galván, María de los A.– As. Nº 53806/18; Verón, Susana del Valle – As. Nº 53973/18; Ybarra, Sonia M – As. Nº 57962/18; San Pablo, Mónica N – As. Nº 3094/19; Ruiz, Julia E – As. Nº 57088/18; Tévez, Silvia E – As. Nº 55772/18; Jerez, Mirian N – As. Nº56967/18; Gómez, Adriana F – As. Nº 55305/18; Silva, Marisa E – As. Nº52386/18; Lladhon, Natalia – As. Nº 57992/18; Ruiz, Ana María de los A. – As. Nº 58780/17; Franchescutti, Norma A. – As. Nº 55244/18; Ledesma, Víctor F – As. Nº 58151/18; Quiroga, Edgar R. – As. Nº 57463/18; Lescano, Antonio E. – As. Nº 57953/18; Dirección Esc. Nº 1237 – As. Nº 9193/13; Coronel, Walter M – As. Nº 56671/18; Morales, Claudia M – As. Nº 4096/19; Ponce, Noemí A – As. Nº 56579/18; Ruiz, Mario Javier – As. Nº 57999/18; Infante, María A – As. Nº 54429/18; Galván, Flavia – As. Nº 58090/18; Artaza, Valeria M – As. Nº 57566/18; Ferreyra, Adriana G. – As. Nº 2222/19; Ponce, María C – As. Nº 57234/18; Nuñez, Gabriela I – As. Nº 54671/18; Trejo, Olga I – As. Nº 53620/18; Brizuela, Mariela V. – As. Nº 54420/18; Barrera de Coronel Elena – As. Nº 54418/18; Rodríguez, Magali – As. Nº 53805/18; Pogonza, Laura V. – As. Nº 57622/18; Geréz, Mercedes S – As. Nº 55299/18; Vera,Yanina y Guerra Pablo–As. Nº 35365/18; Sosa, Patricia V – As. Nº 57546/18; Ramírez, María M. – As. Nº 56835/18; Gutiérrez, Mirtha – As. Nº24973/17.