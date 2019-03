VIDEO | “Manu” Ginóbili invita a conocer Argentina

Hoy 19:09 -

Emanuel Ginóbili lanzó en sus redes sociales un vídeo en el que promociona la Cataratas del Iguazú en una acción coordinada con la Secretaría de Turismo que apunta al mercado de Estados Unidos.

En la previa al tributo que le brinda San Antonio Spurs, que retirará para siempre de sus formaciones la camiseta 20, "Manu" Ginóbili difundió la promoción con el hashtag #YouAreWelcome en respuesta al #GraciasManu con el que sus seguidores lo despidieron tras su retiro.

El vídeo se grabó en la Garganta del Diablo, el rincón más famoso e imponente del Parque Nacional Iguazú, donde el jugador afirma que las Cataratas -una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo-, es uno de sus destinos favoritos.

Mientras la cámara se aleja y muestra una panorámica de las Cataratas del Iguazú, el destacado bahiense invita a sus seguidores a conocerlas y asegura que “es un sitio ideal para energizar el cuerpo y despejar la mente”.

One of my favorite places in the whole world. The Iguazu Falls!

#YouAreWelcome pic.twitter.com/LJWE1KQKtO