CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de marzo de 2019

28/03/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TU

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TU (CONTINUACIÓN)

23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. OLIMPO

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL RINCÓN DE LA EMPANADA TV





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 NORMAN DEL NORTE

07.44 THE DUFF

09.37 LA TIERRA PERDIDA

11.29 EL PROTEGIDO

13.29 MI ENCUENTRO CONMIGO

15.26 THE DUFF

17.19 EL GUARDAESPALDAS

19.59 EL PROTEGIDO

22.00 EL ORIGEN





TCM

06.50 LA NIÑERA - T. 6 - EP. 9 - O SAY, CAN YOU SKI?

07.15 LOST - T. 3 - EP. 3 - THE GLASS BALLERINA

08.00 LOST - T. 3 - EP. 4 - EVERY MAN FOR HIMSELF

08.45 LOST - T. 3 - EP. 5 - THE COST OF LIVING

09.30 LOST - T. 3 - EP. 6 - I DO

10.15 CASADOS CON HIJOS - T. 6 - EP. 4 - CHEESE, CUES AND BLOOD

10.40 CASADOS CON HIJOS - T. 6 - EP. 5 - LOOKIN’ FOR A DESK IN ALL THE WRONG PLACES

11.05 CASADOS CON HIJOS - T. 6 - EP. 6 - BUCK HAS A BELLY ACHE

11.30 LA NIÑERA - T. 6 - EP. 7 - MOM’S THE WORD

11.55 LA NIÑERA - T. 6 - EP. 8 – MAKING WHOOPI

12.20 LA NIÑERA - T. 6 - EP. 9 - O SAY, CAN YOU SKI?

12.45 LOST - T. 2 - EP. 3 - ORIENTATION

13.30 LOST - T. 3 - EP. 4 - EVERY MAN FOR HIMSELF

14.15 CASADOS CON HIJOS - T. 6 - EP. 4 - CHEESE, CUES AND BLOOD

14.40 LLAMARADA

17.10 MUNDO ACUÁTICO

19.40 GODZILLA

22.00 INFRAMUNDO

TNT

06.33 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA MALDICIÓN DEL BRUJO

08.12 AJUSTE DE CUENTAS

10.15 LOS PERDEDORES

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 59 - CAPÍTULO 59

13.00 CELULAR

14.48 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

16.53 CENICIENTA

18.50 SÍGUEME EL ROLLO

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 59 - CAPÍTULO 59

22.09 VENGANZA DESPIADADA





SPACE

06.00 EL ENFOQUE SARATOV

07.51 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO CONTRAATACA

10.04 STAR WARS. EP. VI - EL REGRESO DEL JEDI

12.26 SHERLOCK HOLMES

14.44 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

17.03 EL DESTINO DE JÚPITER

19.23 ROBIN HOOD

22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 6 - LA CASA DE ÁRBOL





CINECANAL

11.00 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN

12.50 EL MAESTRO LUCHADOR

15.00 EL DADOR DE RECUERDOS

16.40 THOR

18.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

22.00 AMIGOS CON DERECHOS





A DÓNDE IR

LA POSTA (RUTA 34, BELTRÁN)

*VIERNES 29, SHOW EN VIVO DE “SIRENAS DÚO”, DANIEL “EL PULPO” HEREDIA Y ARTISTAS INVITADOS.





ENCUENTRO’S (REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)

*VIERNES 29, A PARTIR DE LAS 22, SACHA TRÍO (FOLCLORE), Y DAVID “EL PROFE” (ROCK, NACIONAL Y MÁS).





CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

* VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES DE LOS DEL VINALAR, PRESENTARÁN SU DISCO “TU NOMBRE”. COMO INVITADOS ESTARÁN LA AGRUPACIÓN SANTIAGO DEL ESTERO (MIGUEL SERRANO Y ADELA DE SAAVEDRA), MISHQUI SIMI, LOS RAÍCES, ALMA COPLERA, LOS GRANDES AMIGOS, FREDDY Y DARÍO ARGAÑARAZ Y “DEMI” CARABAJAL.





CASA DE LA CULTURA Y DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.





TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 367)

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE CUARTETO.





CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

28-29/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)

30-31/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)

19:10 (Cast)

NOSOTROS (2D)

THRILLER , TERROR (+ 13 AÑOS)

28-29/03 22:30 (Subt)

DUMBO (3D)

AVENTURA (ATP)

28/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

29/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast) 00:15 (Cast)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

28-29/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

28/03 22:30 (Subt)

29-30/03 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

28/03 16:30 (Cast) 19:00 (Cast) 21:30

(Cast)

29/03 16:30 (Cast) 19:00 (Cast) 21:30

(Cast) 23:45 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

28-29/03 -17:00 (Cast)

REBELIÓN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

28/03 - 19:30 (Subt) 22:20 (Subt)

29-30/03 - 19:30 (Subt) 22:10 (Subt)

00:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:50- 17:40-

19:20- 22:40-

CASTELLANO 3D 20:10-

SUBTIT. 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA

13 AÑOS / CASTELLANO 2D 17:00-

19:40- 22:20-

SUBTIT. 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

NOSOTROS APTO 13 años Con

RESERVA / CASTELLANO 2D 22:00-

SUBTITULADO 2D 22:00 (SOLO JUEVES)





VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30HS

CASTELLENO 06-04-201 17:00HS

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS DESDE 16:30 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.