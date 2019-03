“Riff 2019 es ni más ni menos que rememorar aquellas viejas canciones con Pappo”

28/03/2019 -

Juan Antonio Ferreyra (JAF) vuelve a tierra santiagueña este sábado 30, pero no como solista sino formando parte de la relanzada “Riff”, emblemática banda de hard rock en la Argentina y de la que formó parte en sus albores junto con Norberto Aníbal “Pappo” Napolitano y Víctor “Vitico” Bereciartúa.

Esta vez, Riff subirá a escena con Jaf, “Vitico”, Luciano Napolitano (hijo del “Carpo”) y Juanito Moro (hijo de Oscar Moro, ex baterista de Riff) y Nicolás Bereciartúa.

Con 46 años de trayectoria a puro rock and roll y rhythm & blues, JAF, viene con Riff a la “Ciudad Spa” de la mano del Rock&Pop Tour, evento que es organizado por FM Rock&Pop junto con la Subsecretaría de Turismo de la provincia.

¿Cómo se gestó el regreso de Riff?

Es una idea de Vitico, porque él siempre está muy allegado a Luciano Napolitano (el hijo de Pappo), entonces lo llamaron a Juanito Moro para hacer algunas pruebas, para tocar algunos temas; les pareció que andaba bien y me convoca a mí casi en la primavera del año pasado. Tuvimos unos 22 ó 24 ensayos y realmente comenzaba a sonar muy lindo, fenómeno, los viejos temas, y entonces decidimos que se podían hacer algunas presentaciones en vivo. Así es que en eso estamos, después de hacer los tres Vórtirex, llenos totales, en diciembre del año pasado en Capital Federal, y haciendo el Rock en Baradero, muy bueno. Ahora con intención de mostrar por todo el país este sonido, esta formación nueva que tiene también a Nicolás, el hijo de Vitico, en guitarras y voces. Vamos a ver cómo está la cosa. No es fácil mover una banda tan grande, porque somos cinco personas arriba del escenario y por detrás otras cuatro. O sea que los movimientos son dificultosos, pero cuando empieza a sonar la banda se acaban las dudas.

“Riff 7”, “Zona de nadie” y “Que sea rock” son álbumes que prevalecen en el repertorio de Riff. ¿Es para mantener la esencia de la banda?

Sí por supuesto, porque la gente así lo quiere, si bien los artistas, algunos son los originales, tanto Víctor como yo, y hemos grabado algunas de esas canciones, pero están Luciano y Juanito que no grabaron ninguna, pero son los hijos de los que las grabaron, así que la cosa tiene algo realmente muy bueno y es la intención de los artistas de llevar adelante la interpretación fidedigna de aquellas grandes interpretaciones que fueron grabadas en los 80.

A propósito de los hijos, se podría decir que en este Riff hay dos generaciones y una misma pasión...

Yo entiendo que el rock and roll, el rhythm & blues, y el blues, es una música que tiene una carga técnica escasa, pero con una gran carga emotiva y energética, entonces sirve para que el que está interpretando proyecte sus propias emociones, sus intenciones, sus pensamientos, y sobre todo la convicción de un audio especial que simboliza y sintetiza lo que es la expresión joven del sentir popular. Si esto se hace sin ningún tipo de exigencias, si sale naturalmente como es en este caso, la verdad es que el resultado es muy bueno. Hay una energía muy importante, digna de ser destacada, tanto de Vitico que tiene 70 años, como yo que tengo 60, como Luciano que tiene 24 y los otros que son más chiquitos, porque entendemos la música de la misma manera y la interpretamos acorde a ese entendimiento.

Vitico con sus 70 años, usted con sus 60, siguen rockeando, ¿qué es lo que los impulsa a no parar?

Es una necesidad interna, y aparte hemos encontrado desde hace décadas tanto Víctor como yo que esta música, estas expresiones verbales que nosotros tenemos en nuestras canciones nos hacen bien y nos comunican con el segmento de la gente sencilla, común y corriente, la gente que se levanta todos los días para ir a trabajar, y que somos aquellos que formamos la clase trabajadora mundial, la que mantiene indudablemente el mundo funcionando. Porque aquellos que trabajan son los que mantienen viva la llama del progreso mundial.

¿Cómo evoca a Pappo?

Yo particularmente me siento bien haciendo esto. Las canciones para mí significan mucho, algunas son mías, y otras no, pero para mí son todas canciones que me gustan mucho y que marcaron una época de mi vida súper importante,y que aparte me permitieron comenzar una carrera profesional fuertísima, así que estoy muy agradecido al destino, a Víctor porque es él quien una vez más me llama para integrarme a la banda, así que esa es la manera que yo encuentro para hacer un homenaje a semejante artista de nuestra canción de rock and roll nacional como fue Norberto Aníbal Napolitano, “Pappo”, con quien estuve 10 meses fuertísimos de mi vida, hace muchos años y que después decidí separarme de la banda, pero lamentablemente en su momento fue una decisión mía, porque el audio que tenía en ese momento la banda era espectacular, y eso es lo que tratamos de mostrar, de llevar adelante en esta nueva formación de Riff 2019, que es ni más ni menos que rememorar aquellas viejas canciones.