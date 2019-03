“No hay quien toque chacareras como el santiagueño”

28/03/2019 -

“Dejame mandar un mensaje a todos los nuevos santiagueños, a todos los pibitos que tocan chacarera en todas las plazas, que son los mejores del mundo. Indudablemente no hay un tipo que toque chacarera en el mundo como un santiagueño, no existe. Ustedes (por los santiagueños) son los mejores, así que cada vez que hay un pibe tocando una guitarra, con cinco cuerdas o con cuatro, yo me paro a verlo porque realmente hacen cosas que yo nunca jamás voy a poder hacer y son cosas de las cuales uno tiene que aprender para tratar de levantar el nivel”, expresó el músico y cantante JAF, sobre el folclore santiagueño.