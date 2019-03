Justin Bieber negó que sea Selena Gómez el motivo de su retirada

28/03/2019 -

El cantante canadiense Justin Bieber negó que siga interesado por la también artista Selena Gómez, un día después de anunciar que abandonaba temporalmente el mundo de la música para concentrarse en su familia.

“He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo mejor que me ha pasado en mi vida, punto”, explicó Bieber en su cuenta de Instagram.

De esta manera el cantante canadiense se defendió de los comentarios negativos que recibió tras anunciar su retirada temporal de la música, y que cuestionan su matrimonio con Hailey Baldwin, de 22 años de edad.

Bieber negó que su matrimonio sea una estratagema para volver con Selena Gómez y advirtió de que “nunca más” responderá a mensajes que cuestionen su amor por Baldwin.

“Ésta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: ‘el siempre vuelve a Selena’ ‘Selena es mejor para él’. Hailey es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eras un fan o una buena persona”, terminó.

Bieber, de 25 años, publicó este mensaje después de que informara de su retirada temporal, tras reconocer que no había sido feliz en su última gira.

“Como probablemente se vio, estaba infeliz en la última gira y no me lo merezco y tampoco ustedes, que pagan dinero para venir y tener un concierto divertido animado y energético. Y fui incapaz, emocionalmente, de darles eso casi al final de la gira”, justificó el cantante.

Bieber se refería a la gira “Purpose”, que empezó en 2016 con el álbum del mismo título lanzado el año anterior. En julio de 2017, canceló los 14 conciertos que quedaban de la gira porque quería cuidar su “mente, corazón y alma”.

“Ahora estoy muy concentrado en reparar algunos de los problemas enraízados que tengo, de la misma forma que la mayoría los tienen -continuó-, para que no me derrumbe, para poder sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser”, señaló.

El canadiense hizo hincapié en que la retirada es temporal para poder dedicarse a su familia y anticipó que volverá al mundo de la música con un éxito.

“La música es muy importante para mí, pero nada es más importante que mi familia y mi salud -aseguró-. Regresaré con un álbum de éxito tan pronto como sea posible”.

A principios de marzo, Bieber reconoció en Instagram que está sufriendo problemas mentales con un mensaje: “Estoy sufriendo mucho. Me siento superdesconectado y extraño”.