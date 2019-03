“El 22 de febrero de 2005 fui con ‘Koli’ a la escribanía de La Banda y me firmó un poder”

Notas Relacionadas

Inolvidable Koly

28/03/2019 -

“¡No sé que le pasa a esta gente! Está ensuciando la memoria de ‘Koli’ injustamente. Mi marido me firmó un poder porque tenía miedo que me quedara sin nada”.

Sollozante, Mónica Marcela Santillán rompió el silencio y dijo ser inocente en el juicio que se ventila en su contra, incluido un hermano y un hijo del músico muerto en 2005.

En diálogo con EL LIBERAL, recordó: “El 22 de febrero de 2005 fui con ‘Koli’ a una escribanía de La Banda y me firmó un poder. Dispuse de él, tras su muerte (mayo de 2005)”, sintetizó.

Antes, “él me habló así. Si algún día me pasa algo, quiero que vendas todo lo que tenemos. Y te mandes a mudar a tu casa’”.

Recuerdos de juventud

Santillán profundizó. “Lo conocí a los 16 años y me vine a Santiago. Aquí no tenía a nadie y quizá él pensaba que lo mejor era que volviese con mi familia”, subrayó la mujer.

Te recomendamos: "Ex músicos de “Koli” Arce, contra la viuda por “defraudación”"

“Así, vendí varias propiedades a su familia. Todos hemos actuado de buena fe, porque no nos entra en la cabeza hacerlo de otra forma”, resaltó Santillán. Requerida si alguna vez su marido le habló sobre sus músicos, dijo que no. “Koli era reservado y cuidadoso. Del grupo no me hablaba nada, ya que era su trabajo”, indicó.

Desconcierto

Comsultada sobre las dudas en torno al documento invocado, Santillán aclaró sentirse desconcertada. “Él estaba enfermo. Sufría diabetes y es probable que su firma no haya sido tan legible, pero le repito el 22 de febrero fuimos juntos a la escribanía y todo se firmó ante un notario (Nº 70/ folio 88/ 2005)”.

Más adelante, muy quebrada, la mujer lamentó “este triste malentendido. Vea, me llamaron de Buenos Aires. Hay mucha gente que nos conoce y conserva un hermoso recuerdo de ‘Koli’, memoria que no sé por qué quieren ensuciar”.

Por último, reiteró su convicción de que “todo será esclarecido en el juicio. Confiamos en la Justicia, ya que nadie obró de mala fe y somos absolutamente inocentes”.