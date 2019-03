“Yo no sabía que existía ese documento”, dijo su hermano

28/03/2019 -

”Vea, yo no sabía de ese poder. ¿Qué hijo o padre sabe las acciones del otro hoy en día? Yo sí le puedo decir que hemos obrado de buena fe; como pudo haberlo hecho mi hermano antes de morir”.

Para Domingo Arce (otro imputado), “mi hermano estaba enfermo y su firma quizá no era la misma. Él siempre le decía a Mónica: ‘Loca’ cuando yo ya no esté mandate a mudar con tu familia. No te quedes aquí”.

Santillán, Domingo Arce y Manuel Arce (hijo de Koli) enfrentan cargos por “falsificación de instrumento público, falsedad ideológica y defraudación en perjuicio de los músicos Alberto Espíndola, José Banegas y Pascual Ávila”.

Ayer, Domingo recordó: “Entre toda mi familia hicimos una vaquita y le compramos a mi cuñada cuatro casas, dos vehículos y dos baldíos. El Registro me dio la documentación el 14 de julio del 2005 y la demanda laboral ingresó a los tribunales el 9 de noviembre de ese año”.

Para Arce, “¿Cómo podríamos haber adivinado lo que harían sus músicos? Si hubiéamos querido estafar a alguien, ¿usted cree que hubiese puesto los bienes a nombre mío?”, interrogó enfático.