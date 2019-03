Las teloneras prometen un gran espectáculo en pista

28/03/2019 -

El italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) y el japonés Kaito Toba (Honda) serán este fin de semana en el Gran Premio de Argentina, los primeros defensores en sus respectivas categorías, Moto2 y Moto3, del liderazgo que alcanzaron tras sus victorias en la cita catarí.

Baldassarri se impuso por escasamente 26 milésimas de segundo a un veterano de la talla del suizo Thomas Luthi (Kalex), que regresó tras una corta estancia de apenas un año en MotoGP, con el alemán Marcel Schrotter (Kalex) en la tercera posición, en una categoría en la que “a priori” los representantes españoles están llamados a tener un papel destacado junto a los italianos. Por ahora ese duelo es favorable 1 a 0 para Italia.

En cualquier caso, Argentina seguro que vivirá un emocionante duelo por la victoria en una categoría, la de Moto2, en la que la llegada de los más potentes y eficaces motores de Triumph parece haber dado un “extra” de emoción a la misma que hasta ahora parecía no alcanzar la categoría intermedia del Mundial de motociclismo y no porque antes no fuese disputada, sino más bien porque ahora las diferencias entre los mejores resultan mucho más exiguas y muestra de ello es que entre los diez primeros clasificados hubo menos de catorce segundos de diferencia.

Y en esa décima posición, precisamente, estuvo Xavier Vierge, uno de los candidatos a la victoria en Qatar, a quien los problemas técnicos le impidieron disputar hasta el final una carrera que lideró en alguna ocasión, por lo que seguro que su objetivo en Argentina es resarcirse de esa mala suerte.

El mismo punto de mira que tendrá su compañero en el Estrella Galicia 0’0, Alex Márquez, un año más uno de los firmes aspirantes al título mundial de Moto2, pero que en Catar se tuvo que conformar con la séptima posición.

Terminar cerca del frente en cualquier carrera de Moto3 no es una tarea fácil, y hay muchos rivales que intentan arruinar la fiesta. Precisamente en el equipo Estrella Galicia 0’0 de Moto3 se producirá en Argentina el debut de Sergio García, quien no pudo estar en Qatar al no haber cumplido la edad legal para disputar el mundial, dieciséis años. Otro de los pilotos que debe ser tenido en cuenta por ser “local”, es Gabriel Rodrigo.