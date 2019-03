Crutchlow y Miller, para tenerlos en cuenta

28/03/2019 -

Los pilotos Cal Crutchlow (Gran Bretaña), Honda y el australiano Jack Miller arribaron también ayer por la siesta a Las Termas, en medio de una gran recepción. Crutchlow viene de lograr podio (3º) en Qatar. Además es el último ganador en nuestra provincia. “Estoy sin palabras. Fue una sorpresa, no lo esperábamos. Y también un gran alivio, porque he demostrado que puedo volver a pilotar siendo competitivo. Mis brazos estuvieron un poco doloridos durante el fin de semana, pero en la carrera me sentí bien. Me sentí realmente muy bien”, destacó el corredor sobre la cita de Qatar.

Cabe destacar que Crutchlow volvió a las pistas este año tras su accidente en la segunda tanda de libres de Phillip Island el pasado octubre.

Por su parte, Jack Miller, quien no tuvo una muy buena actuación en la primera cita con Ducati, a pesar de pelear con los de la punta en los primeros giros en Qatar, comentó que espera mejorar en la pista este fin de semana. “Vamos a ver cómo se presenta la carrera. Voy a tratar de llevar adelante mi estrategia de carrera con la ayuda de mi equipo”, contó.