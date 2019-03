“Tenemos una buena moto como para intentar ganar el domingo”

28/03/2019 -

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, ya está en suelo santiagueño. Después de más de doce horas de vuelo, el español aterrizó en Las Termas de Río Hondo, donde fue recibido por cientos de fanáticos.

El oriundo de Cervera, viene de protagonizar una carrera con muchos contratiempos el año pasado en la Argentina. Desde mañana, pondrá en marcha la revancha, con el afán de cosechar su primer éxito de la temporada 2019.

“Estoy un poquito cansado del vuelo, pero bien y ya compenetrado en la competencia del domingo. Este es uno de los circuitos que más me gusta, la idea es disfrutar del fin de semana”, enfatizó al llegar al aeropuerto termense. En cuanto al impulsor del motor de Honda, el campeón hizo hincapié en que el equipo trabajó muy duro durante el invierno para la puesta a punto.

“Creo que tenemos una buena moto para luchar e intentar ganar el domingo y tener una buena temporada. No ganamos, obtuvimos un segundo puesto en Qatar pero quedamos conforme con la máquina que esperemos pueda explotar en este Gran premio de Argentina”, destacó.

“Empezamos bien en Qatar y luchamos por la victoria hasta el final. El objetivo, evidentemente, es hacer lo mismo en la Argentina y sumar tantos puntos como sea posible”, expresó Márquez en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El de Cervera no compite desde el pasado 10 de marzo, pero “el tiempo” que ha pasado desde la cita de Losail a la de Las Termas de Río Hondo “ha sido bueno. He podido volver a entrenar haciendo motocross y me siento con confianza para esta carrera”, sentenció.

Sensación especial

Seguidamente, Marc Márquez hizo referencia a lo que representa en el aspecto personal correr en suelo argentino.

“Está claro que llegar a la Argentina es para mí muy especial. No es como España, pero es muy similar por el idioma, por la cultora y filosofía que tiene el país. Aquí nació uno de mis ídolos que es Leo Messi. Estoy contento y orgulloso de volver a la Argentina y con ganas de correr este domingo. Ojalá que podamos seguir con la misma dinámica que tuvimos en Qatar aquí en Las Terma s de Río Hondo”, agregó Márquez.