“El Gobierno ratifica que este programa de viviendas sociales no se suspende, no se cae, no se achica”

28/03/2019 -

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Hugo Ángel Niccolai, presidió una nueva entrega de viviendas sociales, que se realizó en la localidad de Garza, departamento Sarmiento, y donde estuvo acompañado por la comisionada municipal Hilda Azucena Jiménez y vecinos de la zona.

En ese marco recalcó: “El Gobierno de la provincia ha garantizado y ratifica que este programa de viviendas sociales no se suspende, no se cae, no se achica. Están los recursos que son ciento por ciento fondos provinciales”.

Las viviendas sociales fueron construidas a través de la gestión de la Comisión Municipal de Garza.

La beneficiaria Andrea Ruiz resaltó: “gracias por las viviendas sociales que están construyendo en la zona. La verdad estamos muy felices, ya que vamos a poder vivir más tranquilos junto a mi familia, sin tener que pasar por problemas ocasionados por los temporales y el ingreso de animales”.

La comisionada municipal de Garza, Azucena Jiménez, resaltó “este programa es gracias a la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora, por esa sensibilidad que tenemos las mujeres. Vamos a seguir trabajando para los que menos tienen”.

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, transmitió el saludo y las felicitaciones del gobernador Dr. Gerardo Zamora a los beneficiarios de las viviendas construidas: “me dijo que les haga llegar el compromiso de que vamos a seguir trabajando por las familias que todavía esperan. Sarmiento es un departamento con muchas familias que viven en ranchos o casas precarias. La comisión municipal y algunas instituciones están trabajando aquí. Tenemos que mancomunar esfuerzos y entre todos llegar cuanto antes a la familias que necesitan”.

Finalmente dijo “se está haciendo un gran esfuerzo y para eso necesitamos el trabajo muy comprometido de todos los que se involucran en el programa, es decir intendentes, comisionados municipales y también organizaciones no gubernamentales porque hay muchos santiagueños que siguen esperando”, concluyó.