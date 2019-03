El dólar marcó otro récord al llegar hasta $44,95 debido a la crisis local y la devaluación internacional

Hoy 05:57 -

El dólar marcó este miércoles un nuevo récord histórico impulsado por factores locales y externos, al dispararse un 2,8% o $ 1,25 hasta los $ 44,92, con lo que acumula un avance del 11,9% durante el mes, en bancos y agencias de la city porteña, a la par que en Santiago, la divisa cerró en $44,95.

La suba de la divisa traerá impacto en los contratos dolarizados de toda la cadena energética y donde más se sentirá será en los combustibles líquidos que cambiarán de precio desde el lunes y se estima que el alza podría llegar hasta un 10%.

El incremento del dólar fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), donde la divisa avanzó 2,9% o $ 1,23 a $ 43,87 en una rueda donde el volumen aumentó un 31% hasta los u$s 922 millones.

Operadores señalaron que la suba del dólar se explica por la persistente dolarización de carteras de inversores privados pese al incremento en los intereses que ofrece diariamente el Banco Central (BCRA) para frenar la presión cambiaria.

“La alta inflación que azota al país, la prolongada recesión de la economía y los condicionantes políticos en un año de elecciones presidenciales, ponen a la plaza financiera en una encrucijada donde los inversores se escapan del peso”, indicaron. Asimismo, la escalada de la moneda estadounidense en el mercado local ocurre en simultáneo con los mercados emergentes. Tal es así que en Brasil la moneda estadounidense sube 1,9%; en México un 1,3% y en Chile un 0,6%.

En diálogo con EL LIBERAL, el economista Camilo Tiscornia, indicó que “lo que sucedió con el dólar es que replicó situaciones que pasaron afuera, fue un día complicado en los mercados internacionales porque habló el presidente del Banco Central Europeo, diciendo que veía que hacía falta que la política monetaria allí siguiera siendo muy expansiva, porque ven que el crecimiento se está frenando mucho y esto está muy en línea con lo que anticipó el Banco Central de EE.UU. la semana pasada que va consolidando una situación de poco crecimiento mundial y empieza a haber preocupación de que pueda ser un freno bastante fuerte”.

En ese contexto, indicó que “por ello, se está dando un movimiento de los inversores hacia bonos del Tesoro Americano, lo que implica que se llevan la plata de países como la Argentina y van a estos bonos. Y cuando sacan la plata justamente eso implica que los países en los cuales la plata se va, el tipo de cambio sube porque su moneda se deprecia. Esto paso en varios países hoy a nivel mundial”.

Puntualizó que en el caso de la Argentina, “esto pega siempre potenciado porque estamos en un contexto en el que el tema político está ahí, y genera mucha incertidumbre”. Por otro lado, “no está habiendo tanta oferta de dólares, se acerca el pico de la cosecha, pero aún no llegó y el BCRA no puede vender dólares, salvo en el techo de la banda cambiaria ($50) entonces ve que el dólar sube y lo único que puede hacer es subir la tasa, por eso se complica”.

En este contexto, el Banco Central convalidó una suba de tasas de Leliq de 83 puntos básicos al finalizar en un promedio de 67,758% para un total adjudicado de $201.445 millones. De esta manera, se generó una expansión de liquidez de $8.677 millones.

En el mercado informal, el blue subió un 3,4% ($ 1,55) a $ 43,50, y el “contado con liqui” avanzó un 3,1% a $ 43,92.

Futuros

En el Rofex, se operaron u$s1.523 millones, un 6% más que el martes. Los plazos más cortos entre marzo y abril, concentraron el 76 % del mercado.

Operándose a $ 44,00 y $ 45,90 con una tasa en el entorno al 52 %. Para octubre se operó a $ 56,45 con una tasa del 49,07 %.

Todos los plazos quedaron con subas en el entorno al 3 %. Por último, las reservas del BCRA cayeron este miércoles u$s 314 millones a u$s 66.866 millones. En 5 días acusan una sangría de u$s 1.330 millones.