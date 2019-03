Hoy 08:18 -

Las habilidades de Jack Miller para controlar una insostenible Ducati bajo la lluvia, y su largada en solitario; los problemas de Marc Márquez para arrancar su Honda; y su inolvidable duelo y "toque" con Valentino Rossi.

Relive the Top 3 craziest moments from the 2018 #ArgentinaGP



What will happen this year in Termas de Río Hondo? pic.twitter.com/H5VDrw2N98