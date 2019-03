Una broma hizo que Twitter bloqueara cientos de cuentas

Hoy 00:01 -

Una broma de Twitter provocó que una gran cantidad de usuarios pierdan sus cuentas ya que infringía un requisito de la red social.

La versión aseguraba que cambiando el año del nacimiento en el perfil personal a 2007 se obtiene una función adicional. Sin embargo, esa modificación les generó un problema inesperado: los responsables de esa red social bloquearon sus cuentas porque solo pueden funcionar si las personas tienen más de 13 años.

La broma fue seguida por otros usuarios esa afirmación con más tuits, en los que agradecieron el consejo con comentarios como "me gustan estos colores" y "Twitter es mucho mejor ahora" acompañados de presuntas imágenes de los nuevos resultados.

Tras ver que numerosas cuentas caían en el chiste, Twitter salió a aclarar el fenómeno: "Por favor, no hagan esto. Quedarán bloqueados por tener menos de 13 años".

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to unlock new color schemes. Please don’t try this. We don't have different color schemes based on your birthday.