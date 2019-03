"Mañana voy a venir con una tumbera y te voy a matar a vos y tu familia"

Fotos Foto: Archivo

Un vecino del barrio Siglo XXI, denunció anoche que fue amenazado de muerte por un hombre que en completo estado de ebriedad, se presentó en su casa para exigirle que le devuelva una computadora que había dejado hace cuatro años.

Según consta en la denuncia, el incidente tuvo lugar anoche en una vivienda de la manzana 33. La víctima, identificada como José Fabián Aranda, dijo que estaba junto a su familia, cuando de repente llegó un ex cliente, de apellido Pallares, quien en completo estado de ebriedad, le exigió que le entregue un CPU que le dejó en el año 2015, para que le arregle.

Sorprendido, Aranda le dijo que ya no tenía la computadora, porque había pasado mucho tiempo, por lo cual el agresor comenzó a gritar: "Si no me entregas hasta mañana, voy a venir con una tumbera y te voy a matar a vos y a tu familia".

La investigación del hecho quedó a cargo de la Seccional 51º.