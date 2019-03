Gonzalo Higuaín se retiró de la Selección Argentina

Fotos Gonzalo Higuaín aseguró: "Mi ciclo está terminado para la alegría de muchos".

Hoy 16:10 -

Gonzalo Higuaín habla poco. O, más bien, decide comunicar con sus rendimientos dentro de las canchas.

Es casi una rareza ver al "Pipita" respondiendo preguntas de los periodistas. A ocho meses de la finalización del Mundial, el delantero de 31 años rompió el silencio y decidió anunciar su retiro de la Selección Argentina.

"Creo que ya está, pensándolo bien profundamente, mi ciclo en la Selección ya está. Quiero disfrutar de mi familia. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está como también lo hicieron otros compañeros. Así que ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy", afirmó en una nota al programa 90 Minutos de Fox Sports.

"En la Argentina se critica más lo que uno no metió (los goles) que los que metió. Los goles en Eliminatorias son tan importantes como en un Mundial", sentenció, defendiéndose de las críticas que sufrió durante la estadía en el equipo nacional.

"Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Cada uno puede decir me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor", agregó.

El "Pipita" hizo hincapié en la sensación agridulce que padeció por los comentarios negativo que sufrió constantemente durante su última etapa en el combinado nacional: "He disfrutado de la Selección. Le hice un gol a Bélgica (en cuartos del Mundial 2014) que no sé cuántos años hacíamos que no jugábamos la semifinal. La gente se acuerdo de los que uno erra, no de los que mete. Todos los que criticaron los errados, ese gol con Bélgica lo habrán gritado. Sé lo que es este mundo. Nunca le hice mal a nadie".

El atacante surgido de River reconoció que mantuvo un diálogo con el actual seleccionador y le explicó su determinación: "Scaloni me escribió y le di mi punto de vista. Es lo que pienso que me va a hacer bien. Scaloni me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba más para el no que para el sí. Hay otros jugadores que vienen atrás con alegría. Claro que movió el llamado, pero sinceramente ahora me mueve más ser feliz y disfrutar de mi familia. Jugué casi 8 años en la Selección, es muchísimo aunque la gente no tome dimensión".

Higuaín llegó a la Selección en 2009. Acumuló tres mundiales, 75 partidos entre todas las competencias, y 32 goles en la Mayor: "Mi hermano me preguntó si cuando tenía 5 años me hubiera imaginado todo esto. ¡Y no, ni el 10 por ciento me hubiera imaginado! Tengo que decidir lo mejor para mí y mi familia, que es la que me acompaña. No sufro yo, lo que sufro yo se lo conecto al de al lado. Estuve 13 ó 14 años jugando al máximo nivel y quiero disfrutar".