En el cierre, el dólar cayó 23 centavos a $ 44,69

Por un mejor clima global y luego de que el Banco Central estableció nuevos límites a las posiciones que los bancos tienen en Leliq para aliviar la presión sobre la moneda norteamericana, el dólar cayó este jueves 23 centavos a $ 44,69.

De esta manera, cortó una racha de siete alzas consecutivas en bancos y agencias de la city porteña.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 24 centavos a $ 43,63.

Cabe destacar que durante la rueda, la autoridad monetaria dispuso nuevos límites a las posiciones que las entidades financieras tienen en letras de liquidez (Leliq) con el propósito de impulsar alzas en las tasas de interés de los depósitos bancarios del público.

Operadores dijeron que la medida apunta a descomprimir el mercado de cambios que fue golpeado en las últimas jornadas por una importante dolarización de carteras.

“Un clima externo más relajado y las medidas dadas a conocer por el Banco Central, que pretenden estimular una mayor afluencia de las colocaciones en pesos, sumados a un nuevo retoque alcista de la tasa de interés, parecieron confluir para atenuar la presión sobre la divisa norteamericana, logrando una suave corrección hacia abajo que algunos analistas sugieren se puede llegar a profundizar a partir de la semana que viene”, destacó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En tanto, desde ABC Mercado de Cambios remarcaron que “estas medidas tomadas hoy por el Central descomprimieron en parte el tipo de cambio del dólar, aunque fue tomado oportunamente ante la escalada de ayer, debido a que mañana es el último día del mes, y bancos, empresas e inversores van a querer tomar coberturas en dólares, habiendo salido de futuros donde quedó un saldo sin compensar para el viernes de u$s 750 millones”.

Como es habitual, el BCRA efectuó la primera subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 8 días de plazo por un monto de $ 91.732 millones a una tasa máxima adjudicada de 68,58996%. La tasa promedio de corte se ubicó en 68,237%, siendo la tasa mínima adjudicada de 67,5%.

La segunda subasta fue por $ 94.332 millones a una tasa máxima adjudicada de 68,6475%. La tasa promedio de corte se ubicó en 68,458%, siendo la mínima de 67,750%.

La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 68,349% (contra el 67,758% de ayer) y el monto total adjudicado fue de $ 186.063 millones.

En Brasil la moneda estadounidense caía un 2,1% mientras que en Chile cedía 0,5%. Sin embargo, la lira turca seguía depreciandóse (-4,5%) por lo que operadores advirtieron por un nuevo "frente de tormenta" para el mercado local.

La oferta de divisas y las órdenes de venta dominaron la primera parte del día, logrando que luego de un arranque en los $ 43,85, los precios descendieran hasta tocar mínimos en los $ 43,20, sesenta y siete centavos debajo del final previo. A partir de allí se inició una recuperación de la cotización por la aparición de compradores que llevaron los precios a tocar máximos en los $ 43,83 a media mañana.

El volumen total operado en el mercado de cambios disminuyó a u$s 608 millones, un 29% menos que el miércoles.

Recordemos que el acuerdo con el FMI no le permite al BCRA realizar intervenciones en el mercado spot, con lo que se espera que recién se normalice el mercado cuando empiecen a ingresar las divisas, como las del órgano creditico vía el Tesoro (desde el 15 de abril, con subastas diarias de u$s 60 millones), y sobre todo las del campo.

“Hay que tener en cuenta que en la semana que termina, el promedio de ingreso diario de los exportadores cerealeros es de u$s 57 millones y recién a mediados de abril comenzara el ciclo de comercialización. Y también en esa fecha el FMI librará los u$s 60 millones diarios para que venda el Tesoro Nacional”, detallaron desde ABC Mercado de Cambios.

Otros mercados

En el mercado informal, el blue retrocedió 20 centavos a $ 43,80. A su vez, el "contado con liqui" avanzó un 3,1% a $ 43,92.

En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó a un promedio del 60%.

En el ROFEX, se operaron u$s 1.812 millones, un 19% más que en el día de ayer. El grueso de los negocios continuó en los plazos más cortos entre marzo y abril, concentrando el 78% del mercado.

Por último, las reservas del BCRA cayeron el miércoles u$s 314 millones a u$s 66.866 millones. En 5 días acusan una sangría de u$s 1.330 millones.