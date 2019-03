La ansiedad es uno de los trastornos más comunes durante el crecimiento

29/03/2019 -

En la etapa del desarrollo psicológico del adolescente se presentan trastornos en el sueño, contracturas, dificultades para la concentración o problemas digestivos, y en algunos casos, puede derivar también en el inicio en adicciones al alcohol, fármacos o drogas, propios del estado de ansiedad.

Respecto de cómo los padres pueden darse cuenta de que su hijo sufre de ansiedad, el doctor Daniel López Rosetti explicó en una entrevista con Infobae, que “por lo general las manifestaciones son parecidas a la de los adultos. La ansiedad es un temor de orden anticipatorio por un futuro que todavía no llegó y que ejerce una condición de angustia en la persona.

Es el posicionamiento mental sobre un futuro inmediato o mediato que resulta de un cuadro de incertidumbre o temor a la persona”. “Pero también tiene un correlato físico, como trastornos del sueño, inicio o tendencia compulsiva a los fármacos y drogas (sobre todo con alcohol que es la droga de venta libre más frecuente y que es como muchos chicos se inician), trastornos digestivos y hasta alteraciones de la presión arterial. Además de afectar la capacidad de concentración para el trabajo, conductas irascibles y dificultades en la relación con el otro”, amplió.

El profesional explicó que si los padres sospechan que su hijo está padeciendo ansiedad, “lo primero que deben que hacer es diagnosticarlos, que no pase inadvertido. Estos cuadros se instalan lentamente por eso es importante iniciar con una consulta al médico clínico y, si no hay causas orgánicas, probablemente lo derive a un psicólogo. La ansiedad está muy relacionada con el estrés que -aunque no es un virus- es contagioso. Por eso, los padres pueden hacer mucho en favor o en contra. En general, cuando hay alguien que sufre ansiedad en un grupo familiar también puede ser el emergente del núcleo social. Lo que vemos desde hace muchos años, es que hay más jóvenes que consultan sobre el estrés y ansiedad. Lo que vivimos los adultos se traslada cada vez a edades más tempranas”, aseguró López Rosetti.l