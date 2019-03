Del Sel: “Si nos quitan el humor en tiempos de crisis, estamos liquidados”

29/03/2019 -

¿Cómo se logra consolidar 35 años de trayectoria y cómo se consigue que quede grabado en el corazón de la gente el trabajo que han hecho a lo largo de este tiempo?

Cualquier persona perdura, y bien, en su carrera y en lo que elige cuando hace las cosas bien o medianamente bien. Nos ha tocado cumplir una función social te diría porque eso de sacarle mucha risa y carcajadas al público en televisión, en teatro, en radio y en el cine no es nada fácil, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien porque hemos hecho una carrera muy noble, respetuosa. Le hemos puesto el corazón, unas ganas a nuestro oficio que por más que uno pueda llegar a cometer errores la gente termina aceptándotelo o perdonándotelo. La gente ha sabido y sabe que en cada función damos todo lo mejor y lo que está a nuestro alcance. Eso se nota. Cuando un artista trabaja con todo lo que tiene arriba de un escenario se nota. Esto es lo que hemos hecho en estos 35 años de trabajar, divertirnos y divertir, siendo honestos con el público. Nunca le hemos sacado nada a los shows por salir de Buenos Aires al interior. Y eso es valorable en un grupo en donde hoy somos dieciséis personas viajando y llevando una puesta en escena importante.

El humor vence barreras, supera obstáculos, enfrenta y desafía las crisis económicas y está más que visto que tuvieron temporadas exitosas en tiempos difíciles por lo que atravesó y atraviesa la Argentina. ¿Qué lectura haces de todo esto?

Si nos quitan el humor, en momentos de crisis, estamos liquidados más allá de que el humor es necesario en buenas épocas o en épocas malas. Lo que sí es que el humor te permite una llegada distinta, especial. El humorista tiene una ventaja con los demás que no la tiene el que no lo es. Podes hacer bromas que, por ahí, algunos te pueden llegar a decir “¿cómo le dijiste eso?”, pero como saben que lo estás haciendo en tono de broma te lo aceptan. Uno ha perdido la vergüenza y el miedo y sabes hasta dónde podés llegar y hacer una broma que sea bancable. El humor es todo. La vida es muy complicada. La vida es más llevadera con humor, cuando tienes un rato de entretenimiento, de risas, bromas, chistes. El día que no tengamos humor es cuando vamos a estar preocupados.

El humor es disparador de reflexiones. Teniendo en cuenta que ustedes tres son personas que se han involucrado fuertemente en lo político y en lo social. ¿Cómo se cuela la reflexión en el trabajo que ustedes hacen desde el escenario?

Nosotros no hacemos humor político, nunca lo hicimos y no lo vamos a hacer ahora. Sí, somos respetuosos de que cada uno puede pensar lo que quiere, apostar por el proyecto que quiere y apoyar al líder que uno quiere. Por supuesto, con Dadi no nos vamos a poner de acuerdo, pero si nos ponemos de acuerdo en todo lo otro, en lo que es el trabajo, hacer reír, disfrutarlo. Después, cada ser humano tiene la libertad de creer y hacer de su vida lo que desea y apostar por quien quiera. De todos modos, el humor político en Midachi nunca estuvo, más allá de que pueda aparecer una broma en el escenario y que es totalmente bien tomada por la gente y no provoca ningún tipo de roces entre nosotros ni con el público. El humor te permite reflexionar, te permite decir muchas verdades. Es increíble la cantidad de verdades que uno dice con el humor. El humor, para hacer reflexionar, es extraordinario. El humor te permite decir muchas verdades que por ahí, en un cara a cara sin eso, no sé si te animarías.