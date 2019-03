29/03/2019 -

¿Cómo lograr que la gran cantidad de personajes, especialmente el de la “Tota” y la “Pochola”, se conviertan en eternos y generen siempre el interés de la gente?

Los personajes van tomando vida con los años. Vamos a poner un ejemplo: cuando yo entro al escenario caracterizado como la “Tota” y la platea explota. Hay un contagio de alegría y energía porque la “Tota” tiene una polenta arriba del escenario porque yo no sé de dónde la saco. Me duele la rodilla, el tobillo, el hombro, pero parece que en esos instantes los dolores desaparecen. Son personajes que se han ganado el corazón de la gente. Es como el cantante que supo imponer sus éxitos y la gente le pedía a Sandro que cante “Rosa” o a “Palito” Ortega “La felicidad” o a algún futbolista que haga jueguito o alguna pirueta que lo tiene acostumbrado. Es formidable lo que pasa con algunos personajes de Midachi como le debe pasar a otros artistas, como a Antonio Gasalla con “La Abuela” o la empleada pública o a “El Negro” Olmedo con “El Manochanta” o “Piluso”. ¿Sabes qué noto con la “Tota”? En muchos lados que voy me dicen “¡ah, hay una “Tota”! Le he encontrado la vuelta a un personaje que existe en todos lados.

¿Cómo se inserta la “Tota” en estos tiempos de reivindicación de los derechos de la mujer?

La “Tota” va al frente, te ca... a trompadas sin ningún problema” (se ríe). A ver, yo soy muy respetuoso de la mujer y me encanta esto de la igualdad y, realmente, nos diferencian muy poquitas cosas con respeto de la mujer y he visto situaciones en donde, realmente, la mujer manda y no vuela una mosca, pero también me encanta la mujer femenina y esto de la conquista. Hay cosas que no tienen que perderse porque sino también van a desaparecer condimentos de la vida que la hacen muy hermosa. Estos personajes existen. Hay muchas “Tota” y “Pochola”, como también todos los personajes masculinos que hacemos.