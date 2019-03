Del Sel quiere un país sin egoísmos

29/03/2019 -

¿Apoyas las medidas implementadas por el presidente Mauricio Macri y lo que devino después?

Yo no estoy en el gobierno y la economía es para mí un cuco que algún día lo voy a conocer. Es un Presidente que ha convocado y sé que reúne a economistas todas las semanas para que le den fórmulas o debe haber escuchado a todos para ver cómo se sale de esta crisis. Mauricio no supo o no se dio cuenta del país que encontró. Era un país que estaba en pleno caos. Recibió una bomba encendida. Creyó que esto era más simple o que iba a recibir el acompañamiento de la población, esto no es así. Por supuesto, yo preferiría que la gente gane más, pero esas son recetas que por ahí hay que esperar un poco más. El mundo está complicado y no solamente la Argentina. Creo que hay que tener mucha más paciencia. No fueron sólo doce años de kirchnerismo sino fueron 70 años que nos han tirado para atrás en vez de hacernos crecer. Yo tengo mucha confianza todavía, no me la va a quitar nadie. Así vuelva a ganar Mauricio voy a seguir apostando a él. Si no es Mauricio y es otro Presidente le voy a desear que le vaya bien. Yo, en eso, siempre miro para adelante. El egoísmo en la Argentina es un oficio más. La mentira y el robo es otro oficio que también está de moda. Fijate toda la información que ha habido y todavía muchos siguen sueltos. La Justicia está totalmente en deuda con el país.

¿Se puede conversar con el kirchnerismo?

Destruyen. Desean que le vaya mal. Es increíble el mensaje de que, así sea Mauricio u otro, le vaya mal así volver al poder. El poder, para mucha clase política, gremialistas, empresarios es el negociado, pertenecen a un grupo mafioso. Eso se ha terminado o intenta terminarse. Muchos han perdido de hacer negocios y están y son los que trinan y ponen palos en la rueda y son los que quieren volver a un país en donde no haya derechos individuales y el miedo se apodere. Ojalá la ciudadanía opte por negarse a volver a eso porque sino estaríamos locos de volver atrás y que todo este grupo vuelva a gobernarnos. Sería muy triste para la Argentina.

Cristina, a través de las redes sociales u otros medios, critica al gobierno. ¿Cómo analizas la actitud de ella?

No opino sobre la expresidente. Criticar es lo más fácil. Sobre la expresidente no opino y yo apuesto por Cambiemos y por un rumbo que creo que ya no vuelve atrás, un rumbo de prosperidad, de respeto, de trabajo, de libertad, honestidad. Eso se hace participando. Si no suceden esas cosas vamos a estar siempre liquidados.

¿Luciano Laspina tiene que ser el próximo gobernador de Santa Fe?

Ojalá. A Luciano yo lo había propuesto para esta elección. Al final, no se animó. Luciano es un valor que tiene Cambiemos. Es un tipo joven, extraordinario, un economista exitoso. Ojalá tenga su chance más adelante y pueda ser gobernador de la provincia (por Santa Fe). Lamentablemente, en esta elección no va a estar. No es fácil animarse, no es fácil meter campaña y meterte en los barrios. Es fabuloso pero desgastante. Hay que estar bien preparado y seguro para eso como yo lo hice en mis tres campañas: en el 2011 para gobernador, en el 2013 para diputado y en el 2015 para gobernador en donde perdí por 1400 votos en una elección muy reñida, muy brava donde, lamentablemente, la política se encarga de mentir, de castigar, de hacerte daño. Me fue muy bien y ayudé desde Santa Fe al cambio que uno desea: un país sano, de un país que estudie, trabaje, de ciudadanos que se comporten correctamente, que haya paz, libertad y, sobre todo, honestidad. Es el país que algún día vamos a tener. En los países del primer mundo, los que se destacan son los países más honestos y la Argentina, lamentablemente, se ha caído en un pozo de picardía, de corrupción, de mentiras, de promesas que nos llevó a lo que estamos viviendo. El país es extraordinario, tiene todo para ser un país de primer mundo pero eso se hace educando bien, trabajando y dando ejemplos. Desde mi lado lo trato de dar siempre. Mi consejo a los chicos que se meten en política es que la política es un negocio para la gente y no para uno. Cuando se entienda así y sea vocación de servicio y sea disfrutar de hacer cosas buenas por los demás vamos a vivir en la Argentina que deseamos.

¿De qué manera te golpeó la política?

La política te golpea porque hay mucha mentira, hay mucha agresión, te inventan cosas. Esto de las redes es peligrosísimo. Las redes son muy necesarias y extraordinarias para muchas cosas, pero para otras son destructivas. Son utilizadas para hacer daño. Estuve a punto de ser gobernador y no me puedo quejar de la elección que hice ya que nunca hice política. Y esto es por el cariño y la confianza de la gente, que quien soy realmente. La gente sabe que lo que tengo lo hice trabajando y en donde no me he beneficiado nunca en nada que no sea lo mío. Al contrario te hace daño, trata de amargarte la vida para que abandones. Siempre digo que hay que participar, de meterse porque el lugar que no ocupa una persona honesta lo ocupa un vivo y después quedamos todos enojados puteando en la sobremesa. No hay que dejar que el miedo se apodere de los ciudadanos. El miedo también te lleva a que muchos gobiernos malos perduren y que te amarguen la vida. La participación en política es fundamental como también hacer las cosas bien, pero cada uno en su lugar, no solamente el político sino también el obrero, el docente, el gremialista, el empresario. Si todo el mundo hiciera lo correcto, la Argentina sería otra.