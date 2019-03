“Pepo” prepara un disco de cumbia y otro de rock con invitados especiales

29/03/2019 -

“Pepo”, uno de los representantes más populares de la movida tropical prepara dos nuevos discos, uno de ellos de cumbia con numerosos invitados de toda América Latina y el restante con formato roquero y con temas propios.

Ya recuperado de las adicciones que lo llevaron a la cárcel, el músico retomó la actividad musical y pasó a la hiperactividad al punto tal de preparar dos nuevos materiales, según contó a Télam.

¿Cómo haces con el estilo urbano, lo vas absorbiendo? ¿En la cumbia le metés tu estilo o la cumbia colombiana que está sonando en zona norte?

Yo mezclo mucho. Trato de no perder la línea del estilo que hago yo, pero no dejo de incorporar instrumentos. Me gusta mucho meter vientos y acordeón agregado al sonido que caracteriza a la banda. Creo que la cumbia es algo que tiene sonidos colombianos, santafecinos y del Norte. Suponete que hago un tema con Santaferia, tiene hasta quenas metido. Yo trato de agregar siempre cosas, de no encasillarme en un estilo y que tiene que ser así, porque las cosas van cambiando. Es más, este disco tiene al Chili cantando un tema bien Gede, que (Carlos Fernández) Chili es un romántico. Toca el acordeón y canta. Para mí es un placer porque es un recontra artista. Siempre agrego cosas nuevas. Este es el disco que estoy grabando con la banda Supergedienta. El disco tiene muchos invitados como el rapero amigo XXL Irione, Karina, el Chili, Santaferia de Chile, El Caserío que es un grupo que recién está saliendo de mi barrio, Chanchín.

¿Y en qué consiste el proyecto del disco de rock?

Estamos con Josefina, que es mi ex mujer y toca el bajo, la guitarrista se llama Caro, Iván toca la otra guitarra, Ludmila el teclado y tocaba la bata Alejandro Beltzer pero no puede volcar de lleno por diferentes compromisos. Estamos probando otro batero, en febrero empezamos a ensayar así que está sacando los temas. No quiero decir que es una banda como hobbie porque le queremos dar seriedad y salir a tocar. Tenemos 9 temas propios armados y pensamos hacer 2 o 3 cover. Incluye todo: punk rock, hard rock, reggae, ska y rock & roll. Pensamos hacer una chacarera también y alguna que otra cumbia. Los vientos los grabó Hugo Lobo, que está muy ligado a nosotros y tenemos una amistad. Nos felicitaron el Mono de Kapanga, los pibes de los Decadentes, hay mucha gente que nos brinda el apoyo y también la colaboración para lo que necesitemos, así que seguramente hagamos algún tema con ellos. A mí me gusta mucho el estilo de bandas como los Decadentes y Kapanga, así que seguramente el cover venga por ese lado.