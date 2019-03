Hypnosis Classic Rock volverá a homenajear a Queen con un show

29/03/2019 -

‘Hypnosis Classic Rock’, banda conformada por jóvenes músicos santiagueños, se presentará el sábado 30, en Desafinado Bar, para ofrecer un tributo a Queen, con el repaso de sus éxitos, entre los que no faltarán “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life”, “We will rock you”, “Under pressure”, entre tantos otros.

‘Hypnosis Classic Rock’ está formada por Emilio Paz (voz), Matías Romero (guitarra), Mauro Vigliotti (guitarra y coros), Iván Gramajo (bajo y coros) y Alejandro Estigarribia (batería).

Con el objetivo de revalorizar canciones del repertorio clásico del rock internacional, así como también el espíritu de sus autores, decidieron unirse en el año 2006 y llevar esta música por toda la provincia.