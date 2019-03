“La Princesita” se probará en el “Bailando”

29/03/2019 -

Aunque había confesado públicamente que sentía que el “Bailando por un sueño” no era para ella, finalmente Karina “la Princesita” aceptó ser parte del certamen que el 29 de abril arrancará por la pantalla de El Trece, con la conducción de Marcelo Tinelli.

Así lo anunció en el programa “Los Ángeles de la Mañana” el periodista Ángel De Brito, quien también ocupa el lugar de jurado en la mediática pista de “ShowMatch”.

“Cuando fui a cantar en el ritmo disco que bailó Flavio, Marcelo Tinelli recordó en cámara que siempre me lo ofrecen porque la realidad es que casi todos los años me llaman, incluso una vez lo hizo él personalmente. Pero, por como soy yo, no quiero. Ellos se preocupan por la previa, ¿y yo qué podría hacer si no hablo? Además, siento que lo voy a sufrir. Por eso no acepto. No tengo nada en contra del programa, pero no siento que sea para mí”, había dicho la ex del “Kun” Agüero en enero de este año.

Lo cierto es que Karina Tejeda ya comenzará a ensayar junto a sus famosos compañeros de certamen: Griselda Siciliani, Leticia Brédice, Florencia Torrente, Silvina Escudero y Felipe Colombo.

Mientras, la producción continúa en negociaciones con Fede Bal, Hernán Piquín, Noelia Pompa y Flor de la V. Luciana Salazar es otra de las figuras que los directivos de LaFlia quieren que regrese a la pista más famosa del país.