Leyenda viviente: San Antonio retiró la “20” de “Manu” Ginobili

En una noche inolvidable y emotiva, “Manu” Ginóbili fue el protagonista de uno de los momentos más importantes en la historia del básquet argentino y de la historia de los San Antonio “Spurs”: el club decidió retirar el jersey número 20 con el que ganó 4 títulos y se convirtió en leyenda.

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX