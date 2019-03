“Un campeón no se forma a los 25 años ”

29/03/2019 -

Uno de los últimos temas que abordó ayer Marc Márquez fue el de la muerte del joven pilotos Marcos Garrido en Jerez, tras una caída. Ese fue el detonante para que el campeón del mundo haga referencia a los riesgos del motociclismo y al trabajo de base que debe tener un piloto que recién se inicia.

Allí, el de Cervera contó cuál fue, en su caso, la diferencia para llegar a ser el mejor en este deporte. “Es un tema sensible, sobre todo cuando se habla de niños. Ya pasó el año pasado con Andrés Pérez en Montmeló. Es difícil sin dudas hablar de estos temas. A veces estas noticias ya no sorprenden porque pasan muy a menudo. Son momentos difíciles para el motociclismo y hacen reflexionar a muchas familias. Pero ésta es una pasión y un estilo de vida. Claro que hay riesgo”, dijo Marc, en primera instancia.

“Si hay alguien que piensa en los riesgos, son los padres. Un niño eso no lo ve. En las carreteras hay también muchos accidentes y no todos son noticia. Este mundo, es así. Así se viven las cosas”, expuso el español.

Seguidamente, Márquez contó: “Cuando se habla de que hay muchos españoles en lo más alto del motociclismo y de los títulos que se consiguen, no es casualidad. Yo, con cuatro años estaba arriba de una moto. ¿Por qué?. Porque a mi familia le gustaba y era lo que yo más quería en el mundo. Prefería andar en moto, que jugar a la play station como la mayoría de los niños en ese momento. Invirtiendo y poniendo tiempo son las bases, es como se empieza. No se va a hacer un campeón a los 25 años”, lanzó.

Recuerdo

Luego, el catalán recordó su Gran Premio de la Argentina del año pasado. “A mí me queda el recuerdo que después de un ride through acabé quinto, ese es el recuerdo que tengo. Luego sí hubo penalizaciones, cometí errores en pista y por eso me penalizaron, y estoy de acuerdo, porque cuando adelantas en esas condiciones que había en la pista a veces puedes cometer un error. Pero con lo que me quedo es que después de un ‘ride through’ terminé quinto”.

Por esta línea, también Márquez se acordó de otras alternativas en la pista santiagueña.

“Ducati en el pasado hizo una carrera muy buena, aquella en la que se cayeron Iannone y Dovizioso, pero hasta la última curva estuvieron para acabar segundo y tercero. Nosotros intentaremos salir al cien por cien, intentar mejorar. Yamaha ha ido rápido aquí en el pasado, Suzuki irá rápido, y veremos cómo funcionamos nosotros. Creo que es una pista en la que si nos centramos en el trabajo en el box podemos sacar un buen resultado en esta ocasión”.

Por último, Márquez habló sobre sus expectativas a la fecha que hoy comienza.

“El año pasado fui muy rápido, veremos qué pasa ahora con la moto nueva. Nuestra mentalidad es estar listos para cualquiera condición de pista que encontremos, y siempre tratamos de reaccionar rápidamente ante los cambios. Trataré de estar en mi mejor forma para poder pelear por un buen lugar en el podio”, cerró ayer el piloto catalán.