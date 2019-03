Cómo está el hombro del campeón del mundo

29/03/2019 -

Antes de iniciar la temporada 2019, el español Marc Márquez se sometió a una intervención quirúrgica en su hombro. Esto generó algunas dudas acerca de su estado físico para las dos primeras fechas del Mundial de Motociclismo. Pero el propio campeón del mundo se encargó ayer de despejarlas.

“El hombro está bien. He estado haciendo motocross y la verdad es que me dolía un poco, pero no tengo ningún problema para tomar la moto y afrontar una carrera de MotoGP”, aseguró el catalán.

“No tuvimos la misma pretemporada, pero hemos llegado a las carreras en las mismas condiciones que los demás. No sé si tengo la moto más rápida, pero creo que tengo el mejor equipo. Lo iremos viendo en las siguientes carreras”, agregó el piloto de Honda, a un día del inicio de la actividad oficial de la segunda fecha.