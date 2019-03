Del “abrazo del alma” a disfrutar de Santiago

29/03/2019 -

La imagen del “abrazo del alma” recorrió el mundo. Fue durante el Mundial del 78 que se hizo en nuestro país y el protagonista de esta historia es Víctor Dell’Aquila, hoy vendedor ambulante en San Francisco Solano de Quilmes Oeste, Buenos Aires.

“La foto la hizo Ricardo Alfieri de la Revista El Gráfico. Fue en la final de la Copa del Mundo del 78 entre la Argentina y Holanda y quedó realmente para la historia del fútbol”, expresó Víctor cuando visitó EL LIBERAL para rememorar aquel inolvidable momento que hizo emocionar a todos y que causó repercusión mundial.

Todo ocurrió el 25 de junio de 1978 en el estadio Monumental de River Plate. La “Albiceleste” venció por 3 a 1 los holandeses en la final y después se desató la locura. Era la primera vez que un seleccionado de nuestro país obtenía el máximo galardón en una cita ecuménica y todo era festejo, en una época en que el gobierno era dominado por los militares.

“Recuerdo que cuando terminó el partido, y faltando un minuto que adicionó el árbitro, yo ya estaba pegado al arco del ‘Pato’ Fillol para festejar. ¿Qué hacés me dijo?. Estaba sorprendido por lo que hice y nos pusimos a charlar. Sonó el silbato y todos empezaron a correr. Yo en principio quería festejar con (Alberto) Tarantini porque era jugador de Boca, club del cual soy hincha. No lo podía encontrar porque el ‘Conejo’ corría de un lado a otro al igual que los otros jugadores de la Selección. Después vi que se arrodilló y se abrazó con Fillol en la puerta del área grande y fue ahí que se dio lo de la foto que luego recorrió el mundo”, comentó Víctor que por ese entonces tenía 22 años.

Pero la historia de la foto no terminó ahí. El 20 de agosto del año del Mundial, Víctor viajó a Italia para realizarse el implante de los brazos electrónicos y fue ahí cuando se enteró que la imagen que retrató Alfieri con su cámara había sido elegida como la mejor fotografía del certamen mundialista.

“Fue mi hermano el que me mandó la revista y me dio la noticia de que mi foto había ganado la medalla de oro en Francia y también premiada en Estados Unidos. El titular de la foto como dije antes fue Ricardo Alfieri, padre, que falleció en el 94. Después el que decidió hacerla competir fue otro periodista y fotógrafo de El Gráfico, Osvaldo Ardizzone. Cuando Alfieri le preguntó qué título le iba a poner, él le contestó que hacía 15 días que lo venía pensando y se le ocurrió llamarlo el abrazo del alma”.

Luego acotó: “Antes de eso, ellos me llamaron para tener una reunión y comentarme todo lo que tenían pensado hacer porque no querían causar ninguna ofensa conmigo. Creo que si no se abrían las mangas, podría haber sido una foto más como aquella cuando en el 68, cuando Anzarda hace un gol ante Racing y ‘Jota Jota’ López lo va a abrazar y también aparezco en la misma situación. La diferencia que la última era en un Mundial y tenía un título”, agregó Víctor que es padre de familia, tiene dos hijos y hoy su vida transcurre como vendedor ambulante en San Francisco Solano.