El “Ferro” recibe a la “Gloria”, buscando seguir de racha

29/03/2019 -

Luego de la importante victoria ante Santamarina de Tandil, Central Córdoba intentará ratificar su buen momento en el certamen, cuando esta noche reciba la visita del alicaído Instituto de Córdoba.

El compromiso que abrirá la vigésimo segunda fecha del Torneo Nacional B, se jugará en el estadio Alfredo Terrera, desde las 22 con arbitraje de Lucas Novelli.

El Ferroviario logró quedarse con el triunfo en su visita a Tandil y esta noche deberá volver a sumar de a tres, si pretende mantenerse en zona de clasificación para el Torneo Reducido en busca de un ascenso a la Superliga. Hasta el momento, el conjunto de Gustavo Coleoni reúne 32 unidades ocupando el quinto lugar de la tabla de posiciones, pero hay varios equipos por detrás a una corta distancia, por ello el Ferro no debe relajarse.

En frente estará un golpeado Instituto, que llega a este duelo sin el entrenador Diego Cagna, quien se alejó de la institución por falta de resultados. La Gloria, acumula 19 puntos y se encuentra sumergido en los últimos lugares, aunque no corre riesgo de descenso y esta noche tendrá que jugar para cumplir con el calendario, puesto que no se juega nada importante.

En cuanto a lo deportivo, el armado del once inicial tendrá algunas modificaciones con respecto al equipo que jugó la fecha pasada. El defensor Alexis Ferrero hará su retorno en reemplazo del suspendido Hugo Vera Oviedo, en tanto que el mediocampista ofensivo Facundo Melivilo también estará desde la partida en lugar del marcador Fernando Piñero.

El delantero Javier Rossi, que estaba en duda por una dolencia, fue ratificado y esta noche se desempeñará como único punta.

Haciendo alusión a este compromiso, el volante ofensivo Nahuel Luján fue tajante y anticipó que lograr el objetivo, no deben dejar puntos en el camino.

Este es un torneo parejo, donde muchos equipos están separados por pocos puntos. Si nosotros pretendemos seguir enfocados en el objetivo, no debemos permitir perder puntos en nuestra cancha. Por suerte pudimos encontrar una solidez como locales, pero no hay que relajarse”, opinó el ex Belgrano de Córdoba.