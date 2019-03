El “aleróngate” y la opinión de los pilotos: ¿pueden homologarlo?

Hoy 06:19 -

El alerón usado por Dovizioso en su victoria en Qatar generó polémica. Pese al reclamo de varias marcas, la Corte de Apelaciones de FIM le dio la derecha a Ducati y ahora surgió un rumor sobre un pedido de homologación de Honda para el Gran Premio de la Argentina. “No me preocupaban los puntos, en el peor de los casos no habríamos tenido la oportunidad de usarlos en el futuro, pero no me preocupaba. El deflector (alerón) era una pieza que habíamos puesto por primera vez en los warm up por lo que no teníamos muchos datos sobre ello. Al final tuvimos un buen fin de semana, y me sentí bien. Estaba satisfecho”, dijo Dovizioso.

Por su parte, Márquez dijo: “Respecto del fallo, no esperaba nada porque tampoco entendía exactamente la situación. La parte técnica ya es difícil de entender entre todos los fabricantes, porque si hay una reclamación será porque el reglamento lo han leído todos y tenían una opinión diferente, porque de lo contrario no habrían reclamado. Me abstengo en este tema, porque técnicamente no lo entiendo. Yo sé lo que pasó en Qatar, que fue que un piloto me ganó, lo mismo que dije en su día, y me centro básicamente en eso. Seguramente Honda ya estará investigando en eso, trabajando en eso, para probarlo, pero son cosas que cuando uno tiene las pruebas, si no, no. Cuando Ducati empezó con las alas se hablaba de esto, de qué harán y de qué no harán. Y luego hay una investigación para ver los beneficios.”.

A su vez, el italiano Valentino Rossi explicó: “No seguí demasiado el problema. Yamaha tiene que concentrarse en otras cosas. Las Ducati han sido fuertes en los últimos años. Hay que entender cómo funciona y quizá el deflector sea uno de los asuntos para desarrollar, pero no sé qué deparará el futuro”.

A su turno, el español Alex Rins, no se refirió exactamente sobre el dispositivo utilizado por Ducati, sino más bien fue una apreciación sobre Suzuki: “Nunca se sabe si tienes la mejor moto, pero sí sé que tengo el mejor equipo que se puede desear”.

Por su parte, Gigi Dall’Iggna, director de Ducati, reconoció ayer que no es un gasto grande la aerodinámica en su proyecto. El director afirma, que es en un 1% del total.

¿Se lo podrá implementar próximamente? l

El alerón usado por Dovizioso en su victoria en Qatar generó polémica. Pese al reclamo de varias marcas, la Corte de Apelaciones de FIM le dio la derecha a Ducati y ahora surgió un rumor sobre un pedido de homologación de Honda para el Gran Premio de la Argentina.

“No me preocupaban los puntos, en el peor de los casos no habríamos tenido la oportunidad de usarlos en el futuro, pero no me preocupaba. El deflector (alerón) era una pieza que habíamos puesto por primera vez en los warm up por lo que no teníamos muchos datos sobre ello. Al final tuvimos un buen fin de semana, y me sentí bien. Estaba satisfecho”, dijo Dovizioso.

Por su parte, Márquez dijo: “Respecto del fallo, no esperaba nada porque tampoco entendía exactamente la situación. La parte técnica ya es difícil de entender entre todos los fabricantes, porque si hay una reclamación será porque el reglamento lo han leído todos y tenían una opinión diferente, porque de lo contrario no habrían reclamado. Me abstengo en este tema, porque técnicamente no lo entiendo. Yo sé lo que pasó en Qatar, que fue que un piloto me ganó, lo mismo que dije en su día, y me centro básicamente en eso. Seguramente Honda ya estará investigando en eso, trabajando en eso, para probarlo, pero son cosas que cuando uno tiene las pruebas, si no, no. Cuando Ducati empezó con las alas se hablaba de esto, de qué harán y de qué no harán. Y luego hay una investigación para ver los beneficios.”

A su vez, el italiano Valentino Rossi explicó: “No seguí demasiado el problema. Yamaha tiene que concentrarse en otras cosas. Las Ducati han sido fuertes en los últimos años. Hay que entender cómo funciona y quizá el deflector sea uno de los asuntos para desarrollar, pero no sé qué deparará el futuro”.

A su turno, el español Alex Rins, no se refirió exactamente sobre el dispositivo utilizado por Ducati, sino más bien fue una apreciación sobre Suzuki: “Nunca se sabe si tienes la mejor moto, pero sí sé que tengo el mejor equipo que se puede desear”.

Por su parte, Gigi Dall’Iggna, director de Ducati, reconoció ayer que no es un gasto grande la aerodinámica en su proyecto. El director afirma, que es en un 1% del total. ¿Se lo podrá implementar próximamente?