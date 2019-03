Doble jornada para el torneo 100 años de Talleres en Frías

Notas Relacionadas

CHOYA, Choya (C) Esta noche y mañana rodará el esférico en las instalaciones del Social y Deportivo Coinor de la Ciudad de la Amistad para la 13° fecha del torneo 100 años de Gloria del club Talleres de Frías. Esta competencia tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol.

De acuerdo a lo informado por la comisión directiva los partidos de hoy arrancarán a las 20.30. Los encuentros serán Atlético Triángulo vs Veteranos; Influencia vs Panificadora Suecia y La Mexicana vs Carnicería Tres Hermanos.

Mañana las acciones se reanudarán desde las 15.30. Allí se medirán Deportivo Choya vs Atlético Quirós; Icaño vs Ferroviarios; Panificadora La Deseada vs Farmacia del Rosario y La Casa del Plomero (único líder con 33 unidades) vs Los Canarios.