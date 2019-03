Se viene otro capítulo del Nicolás Vildoza en el Instituto Tráfico

Notas Relacionadas

Doble jornada para el torneo 100 años de Talleres en Frías

Hoy 08:35 -

CHOYA, Choya (C) El campeonato denominado Nicolás Vildoza y que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense se jugará mañana en el estadio del Instituto Tráfico de Frías. Este certamen es uno de los más convocantes que tiene esta parte de la provincia y por eso en cada jornada el público dice presente.

Los elencos de Influencia y de Spa Car marchan en la cima con 35 unidades. Luego se ubican Los Cuervos 33; Despensa Virgen del Valle 30; entre otros combinados.

Con relación al programa para este sábado se informó que el horario para el primer choque será a las 13.30. El fixture será el siguiente: Los Cuervos vs Barrio Oeste; Sanjuanino vs Juan Perón; M y M Deportes vs Spa car; Despensa Virgen del Valle vs Loam Negra; Ferretería Simón vs Autoservicio Hernán y Tiro Federal vs Influencia.