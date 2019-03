Twitter etiquetará tuits ofensivos o inaporpiados

Hoy 09:06 -

Con el objetivo de evitar mensajes de odio en su plataforma, Twitter anunció que colocará etiquetas a los tuits ofensivos o inapropiados que violen los términos y políticas de la red social.

Así lo anunció Vijaya Gadde, jefa de políticas de la empresa durante una entrevista con The Washington Post.La ejecutiva mencionó que la etiqueta ofrecerá contexto sobre el tuit, pero se seguirán eliminado tuits ofensivos que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. Al final, la decisión de ver o no ver un tuit marcado con estas etiquetas será decisión del usuario.

Si bien no se especificó cuándo se pondrá en marcha esta función demuestra que la empresa sigue buscando formas de hacer más neutral y saludable la conversación en la red social.

Con esto, Twitter se suma a Facebook que hace unos días anunció la prohibición de contenidos nacionalista y racistas de raza blanca por incitar al odio a diferentes razas, etnias y religiones.

