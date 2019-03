VIDEO | Masià dominó las FP1 de Moto3 en Las Termas

Hoy 10:36 -

Las acciones del viernes en el Circuito Internacional de Las Termas comenzaron cerca de las 9.30 con las Free Practice 1 del Moto3.

Estreno esperanzador de Jaume Masià (Bester Capital Dubai) en el Gran Premio Motul de la República Argentina. El piloto español, que en Qatar vivió un fin de semana para olvidar tras una caída en la curva 6 de la primera vuelta, llegó a Las Termas de Río Hondo dispuesto a dar pelea.

Por lo pronto, este viernes se alzó como el tiempo más rápido en la FP1 de Moto3™. La segunda vez en su vida que lidera una tabla de tiempos, con un registro de 1:51.147, que fue apenas 503 milésimas más rápido que el de Romano Fenati (Vine Snipers Team), uno de los favoritos al título.

El italiano, que aspira a quitarse la espina de su error en Losail, superó a su compatriota y compañero de equipo, Tony Arbolino, por apenas 22 milésimas.

POS # PILOTO DIFERENCIA

1 5 J. MASIA 1:51.354

2 55 R. FENATI +0.296

3 84 J. KORNFEIL +0.367

4 21 A. LOPEZ +0.368

5 14 T. ARBOLINO +0.378

6 17 J. MCPHEE +0.455

7 16 A. MIGNO +0.477

8 22 K. MASAKI +0.499

9 44 A. CANET +0.771

10 7 D. FOGGIA +0.772

