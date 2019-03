VIDEOS | Marc Márquez, el más rápido de la mañana en Termas

Hoy 12:05 -

Marc Marquez, Repsol Honda, confirmó cuáles son ambiciones en el Gran Premio de la República Argentina, al establecer el mejor tiempo en la práctica libre Nº 1, correspondiente a la primera jornada.

El segundo mejor registro fue para el australiano Jack Miller, con Ducati del equipo Alma Pramac Racing, que quedó a tan solo 353 milésimas del piloto español.

Tercero quedó el británico Cal Crutchlow, del LRC Honda Castrol, a 388 milésimas.