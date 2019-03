La "liga de famosos" en contra la candidatura de Tinelli

Fotos El empresario estuvo –esta semana- con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, otra de las caras visibles del peronismo nacional.

-

Marcelo Tinelli está a un mes de regresar a la televisión con ShowMatch. Mientras tanto, amplia sus horizontes como productor con programas de Laflia en América y en Telefe.

Pero hay otra cosa que está rondando por la cabeza del conductor, algo que lo atrae y lo inquieta desde hace mucho tiempo: su incursión en la política.

¿Como candidato a Gobernador? ¿Se anima para Presidente? ¿O simplemente apoyando la candidatura de Roberto Lavagna.



Sabe que tiene que prepararse para dar ese paso, pero no termina de definir cuándo será el momento para hacerlo. Y mientras muchos aseguran que esperará, otros apuesta a que se animará a participar en las elecciones de 2019.

Pero hay un temor que rodea a Marcelo, y que va más allá de poner en juego su prestigio y fama en un ambiente del que pocos salen bien parados: la opinión y la visión de las estrellas de la televisión, quienes hasta el momento se mostraron reacias a acompañarlo o votarlo ante una eventual candidatura.

"Yo no creo que sea candidato a presidente, yo creo que tiene que empezar de a poquito en la política. Se necesita experiencia, cintura, algo. Los políticos son tipos muy vivos por lo general", aseguró Susana Giménez, y dijo que no sabe si lo votaría porque no conoce lo que va a proponer Tinelli. Sin embargo, le tiró un elogio: "sería correcto, impoluto y no es chorro".

Otra que fue consultada, y que no cree que se anime a dar el salto, es Mirtha Legrand: "Qué raro que Tinelli se meta en política, ser político acá en la Argentina es muy complicado, te destrozan, es echar la honra a los perros. Es un hombre que tiene un éxito enorme, que está trabajando tanto con un programa diario, pero él sabrá, a lo mejor, si es un placer para él, si a él le gusta, está bien que lo haga, que lo intente". ¿Lo votaría? La diva no quiso responder.

Jorge Rial fue más directo al confirmar que "hoy no lo votaría a Tinelli. No tiene uñas ni es guitarrero. Se lo va a comer el poder". "En el futuro puede ser. No creo que se presente ahora, no es tonto. Él amaga. Tinelli es tinellista, y va a hacer todo lo que le convenga a él", añadió.

Su ex archienemigo en la televisión, Mario Pergolini, también apuntó en el mismo sentido: "Uno no puede empezar de presidente, son pocos los que tienen la capacidad para lograrlo. Uno no vota a alguien nada más porque es conocido. Tiene que saber qué quiere hacer, cómo, con quiénes y desde qué línea. Todo eso, de Marcelo no lo sabemos". Y cuando en Intrusos al ex CQC le preguntaron si lo acompañaría, fue tajante: "Ni en p...".

"Está loco ese pibe, con la que tiene que se vaya a Cancún, que siga haciendo el Bailando y que se deje de joder. Además está solo. Lo creo capaz, pero lo van a volver loco. Que se meta a comprar jugadores de San Lorenzo y que se deje de joder", expresó Cacho Castaña en una entrevista en Falta de Respeto, el programa radial de Fernando Prensa en Conexión Abierta.

Pero además de las negativas a votarlo dentro del ambiente en el que es el número 1, Marcelo también cosechó críticas y comentarios mucho más picantes. “Es increíble que saquen de la galera a Tinelli. No podemos seguir bancando a gente que tiene ganas de jugarse una ficha. Tenés que estar preparado para ser presidente, pá. No somos boludos”, aseguró Alfredo Casero, que lo invitó a ser presidente de "Titanes en el ring".

Moria Casán fue letal: "No lo votaría. Si nunca pudo cumplir ni siquiera la promesa de la fecha en la que arrancaba el Bailando". Marcela Tinayre, un poco más diplomática, también expresó su desaprobación: "No lo votaría, me parece que ciencias políticas es una carrera importantísima que todos la deberían cursar, y otra cosa es ser popular, ser el número uno de la televisión...".

"Está bien que la gente se la juegue en política y que se comprometa, pero no lo veo a Marcelo Tinelli como alguien que pueda venir a aportarnos una llave de crecimiento y desarrollo. Es más un armador político. En el rol de estadista veo a otra gente, como Cristina Kirchner. A él me cuesta ponerlo a la par. Le falta una vida. Es un maravilloso conductor, pero...", expresó Pablo Echari. Sin embargo, cuando le preguntaron qué haría en una eventual segunda vuelta entre el conductor y Mauricio Macri, no lo dudó: "Elegiría a Tinelli".