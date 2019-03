VIDEOS | Moto3: John McPhee se llevó unos accidentados Libres2 en Las Termas

Hoy 14:47 -

La primera jornada de Moto3 en el GP de Argentina acabó con McPhee al frente de la tabla de tiempos, con 79 milésimas de ventaja sobre el primero de sus perseguidores, Arbolino, y a segundo y medio del récord de la pista. Es decir, que los tiempos, si mañana sigue sin llover, tal como se espera, caerán bastante.

That's not how @dallap48 wanted to start his afternoon!



The @Le0pardRacing rider goes down at turn 7, almost collecting @aleix_viu! #ArgentinaGP pic.twitter.com/knTqD92Tfy