Vecinos escrachan a auto mal estacionado

Hoy 15:46 -

Vecinos del barrio Centro utilizaron una forma particular de escrachar al dueño de un auto mal estacionado. Lo hicieron pegándole cartelitos con mensajes del tipo "No estacionar", "Me dejas sin salida", entre otros.

Según pudo saberse, el vehículo lleva más de 12 horas estacionado sobre calle Buenos Aires, entre Mitre y Urquiza, de ciudad Capital, sin que su dueño haya regresado por él.

Personal de la Dirección de Tránsito de la municipalidad intentó mediar en la situación pero no pudieron correr el rodado.