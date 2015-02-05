CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de marzo de 2019
A LAS 22.15 PH. PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
Hoy 21:27 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE. AVIONES DE PAPEL
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 FINDE EN NICK
17.45 KALLY’S MASHUP
18.30 CASADOS CON HIJOS
20.30 MINUTOS PARA GANAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH. PODEMOS HABLAR
00.30 ESPECIAL “4X4”
00.45 LA CULPA ES DE COLÓN,
EDICIÒN MUJERES
01.45 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO SELFIE
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 LO MEJOR DE ESTELITA
TV PÚBLICA
14.00 AMALIO REYES, UN
HOMBRE
15.30 ENCUENTRO
17.30 AMBIENTE Y MEDIO
18.30 JUEGOS SURAMERICANOS
DE PLAYA ROSARIO 2019
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 EL KOROL DEL VINO
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
22.15 EL MUNDO DEL
ESPECTÁCULO
CANAL14
12.00 FANÁTICAS
13.00 RECORDANDO
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 VHS
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
CÓRDOBA VS. INSTITUTO
21.30 RECORDANDO
22.30 IRONSPORT
CANAL4
13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO
POR ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
01.14 EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL
COBARDE ROBERT FORD
04.21 LICENCIA PARA CASARSE
06.06 MANOS DE PIEDRA
08.09 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
08.28 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA
MUERTE
11.26 DUELO DE TITANES
13.41 EL ENCANTO DE
LA BESTIA
15.23 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA
MUERTE
18.19 KING KONG
22.00 PUNTOS DE VISTA
23.41 GAME OF THRONES
06 EPS 08
TNT
03.38 SI FUERAS YO
06.00 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
07.52 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA EL
FINAL
09.50 MATILDA
11.34 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE,
MALO... ¡MUY MALO!
13.03 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS
MISTERIOSAS
15.32 ZOOTOPIA
17.38 EL LIBRO DE LA SELVA
19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
22.00 SOY LEYENDA
23.51 MACHETE
01.52 300
TCM
00.38 OPERACIÓN DRAGÓN
02.32 OBJETIVO INVISIBLE
03.59 LOST
04.43 LOST
05.29 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
06.00 LA NIÑERA
06.29 LA NIÑERA
06.51 LA NIÑERA
07.13 LA NIÑERA
07.36 LOST
08.21 LOST
09.05 LOST
09.51 LOST
10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.50 LA NIÑERA
12.12 LA NIÑERA
12.34 LA NIÑERA
12.57 LOST
13.45 LOST
14.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
14.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
15.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
15.44 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
16.09 OBJETIVO INVISIBLE
17.37 CIUDAD EN LLAMAS
19.21 CÓDIGO GANSTER
22.00 ARMA MORTAL 3
A DÓNDE IR
PLAYA DEL LAGO
(LAS TERMAS DE RÍO HONDO)
HOY, DESDE LAS 14, SE
PRESENTARÁN OCTAVIO, FRANK
ESTANCIERO Y EL DJ MIGUI PONCE.
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
HOY, A LAS 23, BETO ORLANDO Y
ENRIQUE MAZA Y LA VERDADERA.
DEJA VÚ
(CLODOMIRA)
HOY, ACTUARÁN BETO ORLANDO,
LOS KIJANOS Y DANNY PECCI.
FERIA DE UPIANITA
HOY, A PARTIR LAS 19, ACTUARÁN
DARÍO TÉVEZ Y MIEL DE PALO.
SASHA CLUB
(JUJUY Y ALMAFUERTE)
EL VIERNES 5 DE ABRIL, NATALI
JUGO REALIZARÁ UN TRIBUTO A
VALERIA LYNCH.
CASA DE LA CULTURA Y
DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* MAÑANA, A LAS 20.30, SE
PRESENTARÁ “KALAMA TROPICAL”
EN EL MARCO DE LOS RECITALES
ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 367)
* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA
GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN
ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2723)
* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS
22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN
Y ALE CUARTETO.
CINES
SUNSTAR
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
30-31/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)
19:10 (Cast)
NOSOTROS (2D)
THRILLER , TERROR (+ 13 AÑOS)
30-31/03 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
DUMBO (3D)
AVENTURA (ATP)
30/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:15
(Cast)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
30/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 30-
31/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00
(Cast)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
30/03 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
30/03 16:30 (Cast) 19:00 (Cast) 21:30
(Cast) 23:45 (Cast)
A DOS METROS DE TI (2D)
ROMANCE (+13 AÑOS)
30/03 -17:00 (Cast)
REBELIÓN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
-30/03 - 19:30 (Subt) 22:10 (Subt)
00:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:50- 17:40-
19:20- 22:40-
CASTELLANO 3D 20:10-
SUBTIT. 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
CAPITANA MARVEL APTA
13 AÑOS / CASTELLANO 2D 17:00-
19:40- 22:20-
SUBTIT. 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
NOSOTROS
APTO 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:00-
SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO
JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-201 17:00
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS
16:30