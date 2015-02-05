CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de marzo de 2019

A LAS 22.15 PH. PODEMOS HABLAR

Hoy 21:27 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. AVIONES DE PAPEL

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 CASADOS CON HIJOS

20.30 MINUTOS PARA GANAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 ESPECIAL “4X4”

00.45 LA CULPA ES DE COLÓN,

EDICIÒN MUJERES

01.45 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE


CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 LO MEJOR DE ESTELITA

 

TV PÚBLICA

14.00 AMALIO REYES, UN

HOMBRE

15.30 ENCUENTRO

17.30 AMBIENTE Y MEDIO

18.30 JUEGOS SURAMERICANOS

DE PLAYA ROSARIO 2019

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 EL KOROL DEL VINO

 

EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

22.15 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO


CANAL14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 VHS

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CÓRDOBA VS. INSTITUTO

21.30 RECORDANDO

22.30 IRONSPORT


CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

01.14 EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL

COBARDE ROBERT FORD

04.21 LICENCIA PARA CASARSE

06.06 MANOS DE PIEDRA

08.09 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

08.28 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA

MUERTE

11.26 DUELO DE TITANES

13.41 EL ENCANTO DE

LA BESTIA

15.23 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA

MUERTE

18.19 KING KONG

22.00 PUNTOS DE VISTA

23.41 GAME OF THRONES

06 EPS 08

TNT

03.38 SI FUERAS YO

06.00 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

07.52 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA EL

FINAL

09.50 MATILDA

11.34 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE,

MALO... ¡MUY MALO!

13.03 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS

MISTERIOSAS

15.32 ZOOTOPIA

17.38 EL LIBRO DE LA SELVA

19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 SOY LEYENDA

23.51 MACHETE

01.52 300

TCM

00.38 OPERACIÓN DRAGÓN

02.32 OBJETIVO INVISIBLE

03.59 LOST

04.43 LOST

05.29 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

06.00 LA NIÑERA

06.29 LA NIÑERA

06.51 LA NIÑERA

07.13 LA NIÑERA

07.36 LOST

08.21 LOST

09.05 LOST

09.51 LOST

10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.50 LA NIÑERA

12.12 LA NIÑERA

12.34 LA NIÑERA

12.57 LOST

13.45 LOST

14.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

14.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

15.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

15.44 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

16.09 OBJETIVO INVISIBLE

17.37 CIUDAD EN LLAMAS

19.21 CÓDIGO GANSTER

22.00 ARMA MORTAL 3


A DÓNDE IR

PLAYA DEL LAGO

(LAS TERMAS DE RÍO HONDO)

HOY, DESDE LAS 14, SE

PRESENTARÁN OCTAVIO, FRANK

ESTANCIERO Y EL DJ MIGUI PONCE.

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

HOY, A LAS 23, BETO ORLANDO Y

ENRIQUE MAZA Y LA VERDADERA.

DEJA VÚ

(CLODOMIRA)

HOY, ACTUARÁN BETO ORLANDO,

LOS KIJANOS Y DANNY PECCI.

FERIA DE UPIANITA

HOY, A PARTIR LAS 19, ACTUARÁN

DARÍO TÉVEZ Y MIEL DE PALO.

SASHA CLUB

(JUJUY Y ALMAFUERTE)

EL VIERNES 5 DE ABRIL, NATALI

JUGO REALIZARÁ UN TRIBUTO A

VALERIA LYNCH.

CASA DE LA CULTURA Y

DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* MAÑANA, A LAS 20.30, SE

PRESENTARÁ “KALAMA TROPICAL”

EN EL MARCO DE LOS RECITALES

ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA

GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN

ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS

22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN

Y ALE CUARTETO.


CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

30-31/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)

19:10 (Cast)

NOSOTROS (2D)

THRILLER , TERROR (+ 13 AÑOS)

30-31/03 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

DUMBO (3D)

AVENTURA (ATP)

30/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:15

(Cast)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

30/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 30-

31/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

30/03 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

30/03 16:30 (Cast) 19:00 (Cast) 21:30

(Cast) 23:45 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

30/03 -17:00 (Cast)

REBELIÓN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

-30/03 - 19:30 (Subt) 22:10 (Subt)

00:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:50- 17:40-

19:20- 22:40-

CASTELLANO 3D 20:10-

SUBTIT. 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA

13 AÑOS / CASTELLANO 2D 17:00-

19:40- 22:20-

SUBTIT. 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

NOSOTROS

APTO 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:00-

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO

JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS

16:30


 
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