Ivonne Guzmán: “En Bandana tuve una gran oportunidad de aprendizaje”

Hoy 22:27 -

¿Cómo has logrado consolidar tu identidad musical, desde una carrera como solista, tras tu salida de Bandana?

Con mucho trabajo y mucha preparación. Formarme y evolucionar con el pasar de los años es uno de mis objetivos en la vida. Mi objetivo es hacer todo para evolucionar. Entonces, desde que salí del grupo (por Bandana) sabía que tenía que estudiar, formarme y ponerme a investigar las distintas áreas de este negocio. He tenido la oportunidad de explorar todos los rincones de la escena independiente, que es una escena que me identifica un poco más por su manera de proceder, por los tiempos y una búsqueda no sé si la palabra es genuina pero si más personal.

¿Reniegas de ese pasado en Bandana o lo vives como parte de un camino?

No, no reniego en absoluto. Lo vivo como parte del camino claramente. En Bandana tuve una gran oportunidad de aprendizaje. Tuve mucho tiempo de compartir escenarios, de aprender como es el maistring en el negocio. En el momento no lo entendí, pero años después supe lo que significaba. Sin dudas, fue un gran aprendizaje. Jamás podría renegar de eso, de mi paso por Bandana.

¿No haberte sumado al regreso que hizo Bandana en el 2017 fue porque querías consolidar tu carrera solista?

Tiene que ver, y mucho, la decisión artística. Para el 2017 yo tenía resuelto internamente mi sensación presente. Si con tantos años de haber pasado en el medio y todo esto que yo te cuento del trabajo y de la búsqueda, realmente en sensación y emoción mi cuerpo me lo impedía. La verdad que con todo el respeto del mundo me bajé del proyecto deseándoles lo mejor a ellas.

¿Qué rescatas de tu paso por bandas tan disímiles como Actitud María Marta y ahora La Delio Valdez?

Me siento una afortunada porque he podido explorar, como te decía en el inicio de la entrevista, partes de la escena independiente muy dispares pero al mismo muy similares en su funcionamiento. Musicalmente, en algún punto se unen. Con Actitud María Marta mezclábamos mucho con la música latinoamericana y con la música afro. Inclusive, con mi propia música hay una mezcla. Con Actitud María Marta tenía un espacio creativo que tenía que ver con la improvisación vocal. En La Delio Valdez es otra escena, casi teatral porque es un espectáculo armado. Me ha pasado lo mismo cuando estuve en Dancing Mood.

¿Cuán desafiante fue para vos haber estado en los musicales Hairspray y Ghost y tu gira con Ricardo Montaner?

Con Montaner fu el trabajo de sesión que te cuento. Ahí fue armar esa tríada vocal que después desembocó en otro proyecto musical que tengo y que ahora está un poco en pausa, pero nosotras tres seguimos con las ganas de activar este proyecto que se llama Savia. Es un trío vocal en donde hacemos soul, funk y otras músicas. Con Hairspray y Ghost fue también explorar a fondo esa forma de expresión artística, porque es cantar, bailar y actuar todo al mismo tiempo y desde un personaje.

¿Qué te motivó, en “Sue”, a darle prevalencia a los ritmos afro, como lo haces, por ejemplo, en “Sol y tierra”?

En mi vida he estado súper atravesada por la música afro y también por la vida, porque yo viví en África cinco años antes de venir a la Argentina. Entonces, lo afro en mí está súper agarrado. Vivir en esas tierras, para mí, fue muy transformador y enriquecedor y espero volver. Pero, en general, la música afro me ha atravesado en todas las músicas. La cumbia, el soul y el hip hop tienen raíz afro. Alrededor de ese centro, late mi corazón.