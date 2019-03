Américo: “Voy a jugármela con todo en el templo del rock”

Hoy 22:31 -

Hoy, a las 20.45, el cantante chileno Américo hará realidad su sueño: debutará en el Festival Lollapalooza, que se realizará en Santiago de Chile. Domingo Johnny Vega Urzúa, su nombre real, es uno de los representantes más conspicuos de la cumbia y la movida tropical.

Esta noche, en el escenario principal, su figura habrá de sobresalir en medio de artistas del rock y el pop que vienen de distintas partes del mundo. El autor de “El Embrujo”, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL, habló de lo que significa ser parte del llamado templo del rock y de la música electrónica, como también su orgullo por la nominación para los Premios Heat Latin Music Awards, también llamado Premios HEAT, galardón que reconoce a lo más grande del año en la música, votadas por el público que ven en el canal HTV.

El autor de “Que levante las manos” y “Traicionera”, confesó ser admirador de Megadeth. “Me gusta esta cosa dura con la aparición de guitarra más clásicas y románticas, casi barrocas. Y si miras un poco más, hay mucho romanticismo en ello“, remarcó. El autor de “Mi deseo”, su más reciente canción que interpreta junto con su colega colombiano Silvestre Dangond, no descartó cantar hoy “Creep” de Radiohead tal como lo hizo en el año 2014 en un programa de televisión. Asimismo, se refirió a “Mi paz les doy”, canción de su autoría que se convirtió en el himno de la visita del papa Francisco que realizó a Chile en el 2018 y que Américo la cantó ante su presencia y miles de peregrinos que llegaron desde todo el mundo a Santiago de Chile.

¿Qué s ens a c i o - nes le embargan al “rey de la cumbia romántica” ser parte del Lollapalooza Chile 2019, el templo del rock y de la música electrónica?

Es emocionante, además me ponen en una situación de mucha emoción- presión de poder preparar un show que sin duda necesita ser preparado de una manera especial para un espacio tan tradicional como es el Lollapalooza, pero finalmente me queda la alegría de poder participar ahí; de ser parte. No hay nada como ver mi nombre al lado de nombres distintos, y fuertes, potentes. Es una alegría grande que sumo a la carrera que va a quedar en mi historia, en mis recuerdos, en los récords también, así que estoy alegre. Voy a jugármela con todo, disfrutar el momento, disfrutar el festival, disfrutar de esa fiesta de tremenda producción como es el Lollapalooza. Tu canción “Mi paz les doy” se convirtió en el himno de la visita del papa Francisco a Chile en el 2018.

¿Qué significó eso?

Feliz de que la canción haya sido escogida, más que un himno, una canción moderna, ya sonaba como “Mi deseo”, en cuanto a su ritmo y a la forma en cómo está hecha; es una canción para recibir al Santo Padre, lo que significa la buena onda, poner atención al momento. Y por otro lado, he tenido la suerte no solo de cantarle al papa Francisco sino de compartir con él; ya son cinco veces las que estuve con él, otra fue en Italia, sin duda que es una persona tremendamente auténtica, trabajadora, me sorprende su humildad. La última vez que lo vi firmó uno de mis discos, lo hizo con mucho cariño.

Después de conocerlo cambió mi manera de pensar y sentir frente a ciertas figuras artísticas o que yo pueda admirar, porque después de ver esa humildad o esa autenticidad, la verdad es como siento que debería funcionar el mundo, las personas, siendo auténticas, espontáneas, abriendo su corazón más que su mente.