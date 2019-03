Se espera nuevo aumento de los productos lácteos de hasta el 18% en abril

Hoy 01:27 -

A partir el lunes se esperan nuevas subas de precios en los productos lácteos, ya que los supermercados recibieron avisos de sus proveedores sobre modificaciones en las listas de algunas de las principales fábricas lácteas del 10% promedio. Los ajustes irán del 5% al 18% e incluyen a todos los productos. Se trata de la segunda remarcación en el mes.

Las consultoras económicas indican que la inflación de marzo se habría situado en torno al 3,5%-4%, también con el rubro lácteo empujando para arriba al índice. Esta vez, el aumento promedio en las leches será del 10%. En los quesos, los incrementos irán del 10% al 18%. Las variedades que más ajustan son: cremosos y fontina (12%), reggianito (15%) y rallado (18%) Por debajo de estas marcas, las cremas se encarecerán 5% en promedio, lo mismo que la ricota y el queso blanco untable. Por su parte, el dulce de leche subirá 10%.

Si se considera el primer bimestre, hubo una suba promedio del 12% en toda esta categoría, a la que se añadió un alza adicional del 15% promedio para este mes. La leche resultó la más impactada: el sachet de un litro, que a comienzos de año se conseguía a $33,50, ya orilla los $50. Una suba del 49%. Los envases larga vida se expendieron hasta los $65 y $68. Y los que vienen reforzados con ‘hierro’, por ejemplo, no bajan de $70. Registraron un par de alzas durante marzo. Los aumentos en el sector lácteo podrían pasar a segundo plano si no fuera que aparecen en el marco de un encarecimiento general de la canasta básica de alimentos.

La nueva suba de los precios en los lácteos obedece, como cuestión central, a la caída en la producción de materia prima. ‘En el mes de enero de 2019, la producción fue de 819,9 millones de litros de leche, valor que representa una disminución del 10% respecto al mes anterior y una caída del 7,3% en comparación con igual mes del año 2018’, destaca el informe del Observatorio de la Cadena Láctea. Un comportamiento que, según deslizan en la industria, también se verificó en los meses siguientes. En simultáneo a ese retroceso en la producción, hubo una expansión de las exportaciones del 37% para aprovechar la mejora en el valor internacional de la leche en polvo.

El combo de caída en la elaboración, el crecimiento de las exportaciones y el salto en los precios redundó en una baja del 13,9% en el consumo interno de este producto y sus derivados en la última parte del año pasado. Para este año, los tamberos prevén una caída adicional del consumo del 1,5% para toda la canasta de productos.

En el medio, los tambos vieron una mejora pero lejos de los valores que se observan en los comercios minoristas. Según el reporte del Observatorio, el precio de la leche al productor en enero fue de $ 9,83/litro, lo que representa un aumento del 4,1% respecto al mes anterior y del 69,5% con igual mes del año anterior.

De acuerdo a fuentes de la industria, la situación podría extenderse un par de meses más, hasta mayo. Por una cuestión estacional, en ese mes suele verificarse una mejora en la producción y abast e c imi e n t o d e l me r c a d o interno.