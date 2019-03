Dovizioso tiene su revancha en Las Termas

Hoy 06:41 -

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) dijo estar muy contento por el resultado, pues el año pasado en este trazado “sufrimos mucho en la pista pero ahora las sensaciones han sido muy buenas desde el principio”, destacó el piloto de Ducati, tras el primer día de entrenamientos oficiales de la segunda fecha del Gran Premio de la Argentina en Las Termas.

“Estoy muy contento, porque el año pasado y el anterior sufrimos mucho en esta pista, pero la base de este año es mejor, nuestra moto, comparada con la de 2018, es un poco diferente, así que estoy contento por tener buenas sensaciones desde el inicio y ya desde esta mañana me sentía muy bien y podía ser consistente cuando el neumático bajó”, explicó el piloto de Ducati.

No obstante, Dovizioso señaló que al final “todos pusimos neumático nuevo, excepto Marc, para hacer una buena vuelta, aunque no será suficiente y habrá que mejorar un poco, pero estamos ahí con ritmo”. Al referirse a su rival, Marc Márquez, el piloto italiano reconoció que había estado “fortísimo, especialmente porque no ha cambiado el neumático al final de la sesión y por tanto no ha mejorado su giro, pero más que el tiempo es su ritmo”.

“Tiene un cierto margen comparado con el resto en este momento, como esperábamos, pero sinceramente no esperaba estar tan bien y creo que mañana podremos reducir un poco la diferencia”, indicó Dovizioso. “Lo importante era acabar entre los diez primeros, aunque creo que mañana la pista estará más rápida, por eso creo que no será suficiente los tiempos que hemos hecho hoy para pasar a la Q2, pero es importante pensar en que podemos estar en el podio, que es nuestro objetivo aquí”, reconoció ayer el piloto italiano.